Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία ενδοσυνεδριακά υποχώρησε κάτω και από τις 2.000 μονάδες, με τον τζίρο να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.009,23 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,11%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.025,28 μονάδες (+0.69%) και κατώτερη τιμή στις 1.999,71 μονάδες (-0,58%)

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 83,93 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (+2,05%), της Τιτάν (+1,27%), της Motor Oil (+1,03%) και της ΔΕΗ (+1,02%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,34%), της Metlen (-1,51%), του ΟΛΠ (-1,45%) και της Πειραιώς (-1,30%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.503.417 και 2.957.024 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 12,35 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,15 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 52 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Logismos (+5,61%) και Ίλυδα (+5,28%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-28,29%) και Foodlink (-3,03%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

