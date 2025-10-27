Η αβεβαιότητα που προκάλεσε η στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τους δασμούς στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές επιδεινώθηκε από την πίεση που άσκησε για τη σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών, καθώς και από τις νομικές αμφισβητήσεις.

Η εντολή του Τραμπ για «αμοιβαίους» δασμούς στις εξαγωγές από 69 εμπορικούς εταίρους, με ποσοστά εισαγωγικών δασμών από 10% έως 41%, τέθηκε σε ισχύ στις 7 Αυγούστου, αυξάνοντας τον μέσο εισαγωγικό δασμό των ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου αιώνα, σημειώνει το Reuters.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να «καταλήξει σε συμφωνία» με την Κίνα, όταν θα συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για συνομιλίες στη Νότια Κορέα την Πέμπτη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι διαπραγματευτές και των δύο χωρών οριστικοποίησαν στις 26 Οκτωβρίου ένα πλαίσιο για μια πιθανή συμφωνία με στόχο την αναστολή των αυστηρότερων αμερικανικών δασμών και των κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση 10% στους δασμούς για τα καναδικά προϊόντα, ως απάντηση σε «παραπλανητική», όπως είπε διαφήμιση με τον Ρίγκαν.

Επιπλέον, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε ότι προβλέπει πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα συναφθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ της χώρας του και των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να μειωθούν οι δασμοί που έχει επιβάλει στη Μπραζίλια ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα με τις επερχόμενες ημερομηνίες και εκδηλώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμερικανική δασμολογική πολιτική.

30 Οκτωβρίου

Ο Τραμπ και ο Σι θα συναντηθούν στη Νότια Κορέα, με αυξημένες προσδοκίες ότι οι συζητήσεις θα ανοίξουν τον δρόμο για μια πιθανή εμπορική συμφωνία.

1 Νοεμβρίου

Θα τεθεί σε ισχύ δασμός 25% σε όλα τα εισαγόμενα μεσαία και βαρέα φορτηγά.

Θα τεθούν σε ισχύ επιπλέον δασμοί 100% στις εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ, με νέους ελέγχους στις εξαγωγές κρίσιμου λογισμικού, εάν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

1 Ιανουαρίου 2026

Οι δασμοί 25% που επιβάλλονταν προηγουμένως θα αυξηθούν περαιτέρω -σε 30% για τα επικαλυμμένα έπιπλα και σε 50% για τα ντουλάπια και τα έπιπλα μπάνιου από χώρες χωρίς εμπορικές συμφωνίες.

