Ο Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση δασμών στον Καναδά κατά 10%

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση 10% στους δασμούς για τα καναδικά προϊόντα, ως απάντηση σε «παραπλανητική», όπως είπε διαφήμιση με τον Ρίγκαν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε τον Καναδά ότι χρησιμοποίησε επιλεκτικά ήχο και βίντεο από ομιλία του Ρίγκαν για να διαστρεβλώσει το μήνυμα της.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η διαφήμιση στόχευε στο να ελπίζει ο Καναδάς ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα τους «σώσει» από τους δασμούς που, όπως είπε, επιβαρύνουν εδώ και χρόνια τις ΗΠΑ.

«Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στους υπερβολικούς καναδικούς δασμούς», πρόσθεσε.

Λόγω της «σοβαρής διαστρέβλωσης και της εχθρικής τους ενέργειας», κατέληξε ότι οι δασμοί στον Καναδά αυξάνονται κατά 10% επιπλέον των τρεχουσών επιβαρύνσεων.

Πηγή: skai.gr

