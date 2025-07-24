Με μικρή άνοδο, αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό της ημέρας, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών με τους επενδυτές να ποντάρουν σε θετικές εξελίξεις στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ- ΕΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.970,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.984,77 μονάδες (+0,90%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 193,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.238.226 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,63%), της Εθνικής (+2.,27%), της Κύπρου (+0,93%) και της Πειραιώς (+0,86%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,59%), του ΔΑΑ (-1,53%), της Elvalhalcor (-1,51%) και του ΟΤΕ (-1,17%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 11.523.084 και 8.662.655 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 37,06 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 34,48 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 46 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης (+16,50%) και Δομική Κρήτης (+15,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-8,89%) και Attica Bank (-5,78%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR :6,0300 +0,50%

OPTIMA: 7,2000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 37,1000 -1,59%

ALPHA BANK: 3,1900 -0,62%

AEGEAN AIRLINES: 12,6600 -0,47%

VIOHALCO: 6,3000 -0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,9600 -1,13%

ΔΑΑ: 9,9850 -1,53%

ΔΕΗ: 14,2000 -0,07%

COCA COLA HBC: 45,9000 -0,43%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,5400 +0,93%

ΕΛΠΕ: 7,8200 +0,26%

ELVALHALCOR: 2,6100 -1,51%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,1800 +2,27%

ΕΥΔΑΠ: 7,0100 +4,63%

EUROBANK: 3,1700 +0,09%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6700 +0,15%

MOTOR OIL: 25,3800 -0,24%

JUMBO: 30,0000 +0,81%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,0000 -0,09%

ΟΛΠ: 47,0000 +0,21%

ΟΠΑΠ: 19,1000 -0,37%

ΟΤΕ: 15,2500 -1,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7880 +0,86%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4600 +0,30%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.