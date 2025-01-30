ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της παρά τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για άμεση μείωσή τους.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 136,83 μονάδων (–0,31%), στις 44.713,52 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 101,26 μονάδων (–0,51%), στις 19.632,32 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 28,39 μονάδων (–0,47%), στις 6.039,31 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

