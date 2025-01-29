Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις πιθανές συνέπειες από τους προγραμματισμένους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στον μεγάλο προμηθευτή αργού των ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες χώρες. Σύμφωνα με αναφορές, ο ΟΠΕΚ θα αξιολογήσει τις πιθανές αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική της Αμερικής, ώστε να καθορίσει τη στάση του.

Το West Texas Intermediate έπεσε κάτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι. Ο ΟΠΕΚ+ πρόκειται να συζητήσει τα σχέδια του Τραμπ για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις ΗΠΑ στην επόμενη συνάντησή του στις 3 Φεβρουαρίου, ανέφερε το Tass, επικαλούμενο τον υπουργό Ενέργειας του Καζακστάν, Αλμασαντάμ Σατκαλίεφ. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ επανέλαβε την Τρίτη ότι οι εισφορές έως και 25% στις εισαγωγές από τον Καναδά θα ξεκινήσουν από την 1η Φεβρουαρίου.

Οι έμποροι προσβλέπουν επίσης σε μια έκθεση αποθεμάτων στις ΗΠΑ. Ένας βιομηχανικός όμιλος προέβλεψε ότι τα εμπορικά αποθέματα αυξήθηκαν κατά 2,86 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Αυτό θα ήταν το πρώτο κέρδος σε 10 εβδομάδες, εάν επιβεβαιωθεί από τα επίσημα στοιχεία.

Το αργό ξεκίνησε με ανώμαλο ρυθμό, καθώς οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας και ο κρύος καιρός αρχικά ανέβασαν τις τιμές. Οι ανησυχίες για τον πιθανό αντίκτυπο στη ζήτηση ενέργειας από έναν εμπορικό πόλεμο που πυροδότησε ο Τραμπ, καθώς και τα φτωχά οικονομικά στοιχεία από την Κίνα, τους έχουν αποσύρει.

Πέρα από το να διαφημίζει το πακέτο των δασμών του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επίσης καλέσει τον ΟΠΕΚ+ να βοηθήσει στη μείωση των τιμών του αργού, εν μέρει καθώς προσπαθεί να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι τιμές του αργού συνεχίζουν να χορεύουν στο ρυθμό της δασμολογικής ορχήστρας του Τραμπ, με τους δασμούς στον Καναδά στο επίκεντρο καθώς τίθενται σε ισχύ το Σάββατο», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank. Η πτώση της τιμής της Τετάρτης αντιπροσωπεύει «ένα δυσάρεστο συναίσθημα σε μια συνολική αγορά περιορισμένης κλίμακας», πρόσθεσε.

