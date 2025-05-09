Ετήσια αύξηση 1,7% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο

Αύξηση 1,7% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,7% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,0%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 4,5%.

Ο δείκτης του κλάδου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Μάρτιο 2025 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαρτίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαρτίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό.

Σύγκριση Μαρτίου 2025 με Μάρτιο 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,7% τον μήνα Μάρτιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 1,9% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, παραγωγής προϊόντων καπνού, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών.

• Κατά 1,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 1,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

• Κατά 0,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025 κατά 3,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 11,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 2,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 1,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 1,0% του Δείκτη Μεταποίησης.

Σύγκριση Μαρτίου 2025 με Φεβρουάριο 2025

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,5% τον μήνα Μάρτιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την μείωση:

• Κατά 14,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 2,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 1,7% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Κατά 1,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Πηγή: skai.gr

