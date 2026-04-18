ΗΠΑ: Δανείζουν επιπλέον 26 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δανείσε επιπλέον 26,03 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμά του, που βρίσκεται στην περιοχή West Hackberry, σε εννέα πετρελαϊκές εταιρείες.

Αυτή είναι η τρίτη τέτοια διάθεση στο πλαίσιο της δέσμευσης της κυβέρνησης Τραμπ (Trump) για 172 εκατομμύρια βαρέλια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, σημειώνει το Al Jazeera.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ έχει διανείμει 126 εκατομμύρια βαρέλια σε τρεις παρτίδες, με εταιρείες όπως η BP Products North America, η ExxonMobil Oil Corp και η Marathon Petroleum να λαμβάνουν αυτές τις ποσότητες, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Ενέργειας.

«Μέσω αυτής της ανταλλαγής έκτακτης ανάγκης, το υπουργείο λαμβάνει άμεσα μέτρα για να υποστηρίξει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες εφοδιασμού, ενισχύοντας παράλληλα το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Kyle Haustveit, αναπληρωτής γραμματέας του Γραφείου Υδρογονανθράκων και Γεωθερμικής Ενέργειας.

«Με την επιστροφή επιπλέον βαρελιών υψηλής ποιότητας χωρίς κόστος για τους φορολογούμενους, αυτή η ανταλλαγή ενισχύει την αξιοπιστία της αγοράς σήμερα και προσφέρει σημαντική αξία στον αμερικανικό λαό όταν αυτά τα βαρέλια επιστραφούν», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

