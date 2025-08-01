Με πτώση 0,44% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, λόγω των ισχυρών απωλειών που καταγράφηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της υπογραφής από τον Αμερικανό Πρόεδρο, του εκτελεστικού διατάγματος για την επιβολή υψηλότερων δασμών στις εισαγωγές προϊόντων από δεκάδες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ανάμεσά τους και η ΕΕ. Η επιβολή των δασμών επαναφέρει τις ανησυχίες για επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων.

Η αγορά έχει συμπληρώσει εννέα μήνες ανόδου με συνολικά κέρδη 44%, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα ελληνικά χρηματιστηριακά χρονικά, κινούμενη σε υψηλά 15 ετών, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχει καταγράψει υψηλά κέρδη 88%.

Οι εγχώριοι και διεθνείς επενδυτικοί οίκοι παραμένουν θετικοί για την ελληνική αγορά, η ανοδική πορεία αναμένεται, όπως τονίζουν, να συνεχιστεί και στο β' εξάμηνο, εάν δεν υπάρξει δραματική επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Η Alpha Finance επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount περίπου 20% έναντι του μέσου όρου 20ετίας και 30-40% έναντι των Stoxx 600 και MSCI EM, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε την εβδομάδα στις 1.960,06 μονάδες, έναντι 1.968,72 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,44%. Από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 33,37%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,38% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 37,85%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,71%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 22,64%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,93%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 64,77%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.092,165 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 218,433 εκατ. ευρώ, από 202,252 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει μειώθηκε κατά 807 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 131,594 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 28,449 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

