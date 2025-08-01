Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2024-2025 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για 98.154 δικαιούχους, που για τη θέρμανσή τους κατανάλωσαν φυσικό αέριο ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Το ποσό που συνολικά καταβλήθηκε ανέρχεται στα 5,35 εκατ. ευρώ (5.354.375,28 ευρώ) και πιστώθηκε στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ που είχαν δηλώσει οι δικαιούχοι στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Επισημαίνεται ότι συνολικά υποβλήθηκαν 782.471 αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ (Τα Παραστατικά μου) μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας καταχώρησης των παραστατικών αγοράς. Ακολούθησε η επεξεργασία και επαλήθευση του τελικού αρχείου των δικαιούχων από τον ΔΕΔΔΗΕ και η αποστολή του στην ΑΑΔΕ στις 28/7 για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τις προθεσμίες, σχετικές διατάξεις και λοιπά στοιχεία που αφορούν το επίδομα θέρμανσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα της εφαρμογής myΘέρμανση στον επίσημο ιστότοπο της ΑΑΔΕ, όπου είναι αναρτημένο όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Για περαιτέρω εξυπηρέτηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 - 17:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

