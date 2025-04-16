Σε νέο ιστορικό υψηλό ο χρυσός - Απώλειες στα χρηματιστήρια της Ασίας

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινείται η τιμή του χρυσού την Τετάρτη καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα για την επιβολή δασμών στους ημιαγωγούς και τα φαρμακευτικά προϊόντα, εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα αποφυγής κινδύνου στις τάξεις των επενδυτών, που αναζητούν καταφύγιο στο πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή του χρυσού σημειώνει άνοδο 1,89% και κινείται στα 3.291 δολάρια η ουγγιά, διασπώντας ανοδικά το προηγούμενο υψηλό που σημείωσε τη Δευτέρα.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει σκαρφαλώσει 20% και πλέον υψηλότερα φέτος και έχει καταγράψει αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά, καθώς ο κλιμακούμενος εμπορικός πόλεμος εγείρει φόβους για ενδεχόμενο ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι επενδυτικές τράπεζες μάλιστα προβλέπουν ότι η τιμή του χρυσού να παραμείνει σε ανοδική τροχιά και τα επόμενα τρίμηνα, καθώς οι επενδυτές αυξάνουν τις συμμετοχές τους σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που στηρίζονται στον χρυσό, ενώ και οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να συσσωρεύουν αποθέματα.

Η Goldman Sachs μάλιστα προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού θα εκτιναχθεί στα 4.000 δολάρια η ουγγιά μέχρι τα μέσα του 2026.

Πτωτικά κινούνται τα χρηματιστήρια της Ασίας-Ειρηνικού

Στα χρηματιστήρια της Ασίας-Ειρηνικού η επενδυτική διάθεση παραμένει περιορισμένη, καθώς ο εντεινόμενος εμπορικός πόλεμος συνεχίζει να τροφοδοτεί τους φόβους ενδεχόμενης οικονομικής ύφεσης.

Φόβους που ενέτεινε και η ανακοίνωση του κολοσσού των ημιαγωγών Nvidia ότι αναμένει πλήγμα ύψους 5,5 δισ. δολαρίων λόγω των νέων περιορισμών που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα.

Ειδικότερα, στο Χονγκ Κονγκ, o δείκτης Hang Seng υποχωρεί κατά 2,11%, ενώ στην ηπειρωτική κίνα ο δείκτης CSI υποχώρησε κατά 0,84% και ο δείκτης SZSE Component σημείωσε πτώση 0,85%.

Παρότι η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 5,4% το πρώτο τρίμηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς, οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές έχουν περικόψει τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στο σύνολο του έτους λόγω των δασμών.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε επίσης με πτώση 1,03%, ενώ στη Νότια Κορέα ο KOSPI ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 1,21% και ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίσης Kosdaq έκλεισε 1,80% χαμηλότερα.

Με οριακές απώλειες 0,04% τερμάτισε την ημέρα ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία.



Πηγή: skai.gr

