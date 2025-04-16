Η Lidl Ελλάς ανοίγει τον διάλογο για το μέλλον της διατροφής στο Delphi Economic Forum X

Μιλώντας για το θέμα, η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, παρουσίασε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο διατροφικό σύστημα. Όπως υπογράμμισε, «η διατροφή αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες βιωσιμότητας — όχι μόνο λόγω των επιπτώσεων στο περιβάλλον, αλλά και ως μοχλός κοινωνικής δικαιοσύνης και δημόσιας υγείας».

Το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων ευθύνεται για σχεδόν το 30% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ η υπερκατανάλωση βιομηχανικών τροφίμων, πλούσιων σε ζάχαρη, λίπος και αλάτι, συνδέεται με την εκτόξευση χρόνιων νοσημάτων όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2. Στην Ελλάδα, η ανάγκη για αλλαγή στο διατροφικό μοντέλο γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Η Lidl Ελλάς απαντά σε αυτή την πρόκληση με συγκεκριμένες δεσμεύσεις:

• Αύξηση φυτικών προϊόντων κατά 20% έως το 2030

• Μείωση προσθήκης ζάχαρης και αλατιού κατά 20% έως το 2025

• Διαφάνεια και καθοδήγηση του καταναλωτή μέσω εργαλείων αξιολόγησης του WWF

• Ασφάλεια τροφίμων και υψηλά πρότυπα ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας

• Διακοπή διαφημίσεων ανθυγιεινών προϊόντων προς τα παιδιά ήδη από το 2023

Βασιλική Αδαμίδου – Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς | Martin Brandenburger – CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς | Ειρήνη Αγαπηδάκη – Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας | Νικόλαος Λυσιγάκης - Senior Consultant Stakeholders Engagement, Corporate Affairs & Sustainability, Lidl Ελλάς | Ιωάννης Καρανάτσιος - Chief Merchandising Officer της Lidl Ελλάς

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή της Lidl Ελλάς να ευθυγραμμίσει σταδιακά τη συνολική της προϊοντική προσφορά με τις αρχές της Δίαιτας Πλανητικής Υγείας — ενός επιστημονικού πλαισίου που προτείνει διατροφή υγιή για τον άνθρωπο και βιώσιμη για τον πλανήτη.

Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει πως η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς στρατηγική επιλογή, αλλά ηθική δέσμευση. Στηρίζεται στην επιστήμη, στη διαφάνεια και στο κοινωνικό αποτύπωμα. Και προσκαλεί όλους —πολίτες, καταναλωτές, θεσμούς— να συμβάλλουν σε αυτόν τον μετασχηματισμό.

Γιατί τελικά, το τι επιλέγουμε να βάλουμε στο πιάτο μας, καθορίζει τι μέλλον θα έχουμε στο τραπέζι μας.

Dr Khalil Ghassan - Representative to Greece, UNICEF, Greece | Ειρήνη Αγαπηδάκη – Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας | Dr Elisa Pineda, Research Fellow Imperial College London, United Kingdom | Βασιλική Αδαμίδου – Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς | Δρ. Αντωνία Τριχοπούλου - Head Centre for Public Health Research and Education Academy of Athens, Greece | Νεκτάριος Νώτης - Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Notice Content and Services

Δήλωση Βασιλικής Αδαμίδου - Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς

«Η συμμετοχή μας στο Delphi Economic Forum X ήταν μια ευκαιρία να αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο που έχει σήμερα η διατροφή – όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά και για το μέλλον του πλανήτη.

Στη Lidl Ελλάς πιστεύουμε ότι η βιώσιμη και υγιεινή διατροφή δεν μπορεί να είναι προνόμιο λίγων. Είναι δικαίωμα όλων. Γι’ αυτό και δεσμευόμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας, ευθυγραμμίζοντας τη γκάμα των προϊόντων μας με τις αρχές της Πλανητικής Δίαιτας Υγείας.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια της αδράνειας. Έχουμε την ευθύνη να δράσουμε τώρα – με επιστημονικά τεκμηριωμένες επιλογές, με διαφάνεια, με σεβασμό στις επόμενες γενιές. Για μια διατροφή πιο υγιεινή, πιο δίκαιη, πιο βιώσιμη.»

Πηγή: skai.gr

