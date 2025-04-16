Στο 2,6% υποχώρησε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στο 2,6% τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ξεπερνώντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων που ανέμεναν ποσοστό 2,7%. Πρόκειται για τον δεύτερο συνεχόμενο μήνα που ο ρυθμός αύξησης των τιμών υποχωρεί, σημειώνοντας πτώση από το 2,8% του Φεβρουαρίου.

Η επιβράδυνση του πληθωρισμού προσφέρει περιορισμένη και πιθανότατα βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στα βρετανικά νοικοκυριά, καθώς οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο σε βασικά έξοδα, όπως δημοτικοί φόροι, λογαριασμοί ενέργειας και νερού, αναμένεται να ωθήσουν τον πληθωρισμό πάνω από 3% έως το καλοκαίρι, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

«Ο πληθωρισμός υποχώρησε ξανά τον Μάρτιο, λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως η πτώση των τιμών των καυσίμων και το αμετάβλητο κόστος των τροφίμων σε σύγκριση με τις αυξήσεις των τιμών που είδαμε αυτή την περίοδο πέρυσι», εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της ONS, Γκραντ Φίτσνερ, προσθέτοντας:

«Η μόνη σημαντική αντιστάθμιση προήλθε από τις τιμές των ρούχων, οι οποίες αυξήθηκαν έντονα αυτόν τον μήνα, μετά την ασυνήθιστη μείωση τον Φεβρουάριο».

