Netcompany-Intrasoft: Καθυστερούν οι πληρωμές από το Ταμείο Ανάκαμψης

Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Για καθυστερήσεις πληρωμών από το Ταμείο Ανάκαμψης, έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Netcompany-Intrasoft, Αλέξανδρος Μάνος σε γεύμα που παραχώρησε στους δημοσιογράφους.

Η Netcompany-Intrasoft, έχει αναλάβει τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων κρατικών φορέων. Για έργα ήδη υλοποιημένα, όπως ανέφερε ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, η καθυστέρηση πληρωμής είναι αρκετά μεγάλη, ενώ ακόμα μεγαλύτερα είναι τα χρωστούμενα ποσά.

Τα προβλήματα, ωστόσο, με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σταματούν εκεί, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Netcompany-Intrasoft. Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία έναρξης των διαγωνισμών. Αργούν να βγουν οι διαγωνισμοί, ενώ συγχρόνως καθυστερούν να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις. Παράλληλα, η πρόκληση αναφορικά με τους πόρους που πρέπει να διαθέτει μια εταιρεία για να εκπληρώσει το εκάστοτε έργο κινείται σε υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε οι πληρωμές δεν γίνονται εντός χρόνου.

Πάραυτα, ο Αλέξανδρος Μάνος ανέφερε «Δεν μετανιώνουμε καθόλου και συνεχίζουμε με τους στόχους που έχουμε θέσει.»

Immigration wallet

Επιπλέον, η εταιρεία έχει παρουσιάσει και μια νέα ιδέα, το immigration wallet, για την καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι στο κινητό τηλέφωνο που θα περιέχει όλα τα στοιχεία του εκάστοτε προσώπου που εισέρχεται σε μια χώρα και θα μπορεί να το συνδέει με δομές φιλοξενίας

Η εφορία της Σουηδίας θα χρησιμοποιεί ελληνικό λογισμικό

Πριν ένα μήνα, η εταιρεία Netcompany-Intrasoft κέρδισε διαγωνισμό της εφορίας της Σουηδίας και θα της παρέχει το ελληνικό λογισμικό Solontax.

Η Skatteverket, η Φορολογική Αρχή της Σουηδίας, επέλεξε το προϊόν της Netcompany Solontax για τον εκσυγχρονισμό του κεντρικού φορολογικού της συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται τις εισροές και εκροές φόρων για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας. Η συμφωνία, με διάρκεια ισχύος έως και εννέα χρόνια, σηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα βήμα παρουσίας της Netcompany στη μεγαλύτερη χώρα της Σκανδιναβίας.

Το Solontax, είναι ένα λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο να συλλέγει δεδομένα με στόχο την καλύτερη διαχείριση της φορολογίας και τη συμμόρφωση των πολιτών.

Όπως, δήλωσε ο Αλέξανδρος Μάνος στόχος πέρα από τη Σουηδία είναι να γίνει πιο δυναμική η παρουσία της Netcompany-Intrasoft και να καταλάβει την πρωτιά στην Αγγλία, τη Νορβηγία και το Βέλγιο, μέρη στα οποία εδράζονται θυγατρικές της.

Ως προς τα κέρδη, στόχος είναι η άνοδος κατά 50% μετά το πέρας τριετίας από τότε που έγινε η κοινοπραξία του δανέζικου ομίλου Netcompany A/S και της ελληνικής Intrasoft.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.