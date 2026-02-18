Ηνωμένο Βασίλειο: Πτώση του πληθωρισμού στο 3% τον Ιανουάριο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στο 3% τον Ιανουάριο, από 3,4% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το πρωί η στατιστική υπηρεσία της χώρας(ONS).

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025 γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σύντομα σε μείωση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τον Γκραντ Φίτζνερ, επικεφαλής οικονομολόγο του ONS, η υποχώρηση αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων, των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών.

Παράλληλα, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων λειτούργησαν εξισορροπητικά, σημειώνοντας πτώση μετά την αύξηση που είχε παρατηρηθεί τον περσινό Δεκέμβριο.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, η υπουργός οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς επανέλαβε ότι «η μείωση του κόστους ζωής είναι η πρώτη μου προτεραιότητα», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι το σωστό, για να μειωθεί το κόστος ζωής, το εθνικό χρέος και να δημιουργηθούν οι συνθήκες «για ανάπτυξη και επενδύσεις σε κάθε μέρος της χώρας».

Από την πλευρά του ο σκιώδης υπουργός οικονομικών, Μελ Στράιντ, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της κυβέρνησης λέγοντας πως «οι οικογένειες εξακολουθούν να αισθάνονται την πίεση λόγω της οικονομικής κακοδιαχείρισης των Εργατικών». Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομία είναι ασθενέστερη και οι εργαζόμενοι πληρώνουν το τίμημα.



Πηγή: skai.gr

