Στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου εξαμήνου διαμορφώνεται τον Απρίλιο, μέχρι στιγμής, η μέση τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση των τιμολογίων ρεύματος τον Μάιο.

Παράλληλα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δρομολογεί παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για συγκράτηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, σε μόνιμη βάση και ανεξάρτητα από τη συγκυρία της διεθνούς αγοράς και της εσωτερικής ζήτησης.

Η μέση τιμή του ρεύματος στο Χρηματιστήριο ενέργειας διαμορφώνεται αυτό το μήνα κοντά στα 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή έχει επιστρέψει σε διψήφιο μέγεθος για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2024.

Η τιμή κινείται στο χαμηλότερο επίπεδο εξαμήνου και είναι 38 % χαμηλότερη σε σχέση με το Φεβρουάριο. Βασικές αιτίες είναι η υποχώρηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, καθώς δεν γίνεται ευρεία χρήση θέρμανσης / κλιματισμού ενώ ταυτόχρονα είναι άφθονη η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ρίχνει την τιμή του ρεύματος έως και κοντά στο μηδέν τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κορυφώνεται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών. Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται κάθε άνοιξη, ενώ αντίθετα οι τιμές αυξάνονται το καλοκαίρι και το χειμώνα όταν για την κάλυψη της ζήτησης επιστρατεύονται περισσότερες μονάδες φυσικού αερίου.

Η μέση τιμή στο Χρηματιστήριο αποτελεί τη βάση υπολογισμού των τιμών καταναλωτή για τα κυμαινόμενα "πράσινα" και "κίτρινα" τιμολόγια ενώ όσοι έχουν υπογράψει συμβάσεις σταθερής χρέωσης ("μπλε" τιμολόγια) δεν επηρεάζονται από τις αυξομειώσεις.

Εν τω μεταξύ όπως είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν και οι επιδοτήσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν αναδρομικά στους μήνες Δεκέμβριο 2024, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2025.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε επιδοτήσεις για περισσότερες από 1 εκατ. επιχειρήσεις για την κάλυψη της αύξησης στην τιμή του ρεύματος κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2024 με Φεβρουάριο 2025.Οι ενισχύσεις διαμορφώνονται σε 2 σεντς ανά κιλοβατώρα και εφαρμόζονται στο 60 - 100 % της κατανάλωσης (ανάλογα με τον τζίρο) ενώ αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καθαριστήρια θα λάβουν 4 σεντς ανά κιλοβατώρα για το σύνολο της κατανάλωσης ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.

Περαιτέρω ωριμάζουν παρεμβάσεις από το ΥΠΕΝ για τη συγκράτηση του κόστους ανεξάρτητα από τις εποχιακές διακυμάνσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο βασικός στόχος είναι να υλοποιηθεί στην πράξη η ενιαία αγορά ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις των τιμών από χώρα σε χώρα που αποβαίνουν σε βάρος του ευρωπαϊκού νότου. Το κύριο εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή είναι η ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων που θα επιτρέψει εκτός των άλλων και την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών ρεύματος.

Στην εσωτερική αγορά επίκεινται παρεμβάσεις στον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών μετά την εκκαθάριση των αποκλίσεων που παρατηρούνται ανάμεσα στην πρόβλεψη για την παραγόμενη ενέργεια από κάθε επιμέρους πηγή, που γίνεται την προηγούμενη ημέρα και την πραγματική διαμόρφωση των μεγεθών ενδοημερήσια. Σημαντική θα είναι επίσης η επίπτωση από την ενσωμάτωση της Κρήτης στο εθνικό σύστημα, με την ολοκλήρωση της "μεγάλης" ηλεκτρικής διασύνδεσης Ηράκλειο - Αττική που θα περιορίσει δραστικά το κονδύλι των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που χρηματοδοτούν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι.

