Η ακρίβεια συνεχίζει να αδειάζει το πορτοφόλι των νοικοκυριών, ειδικά στα σούπερ μάρκετ σε βασικά είδη προϊόντων.

Τον Μάιο του 2025, οι τιμές ανέβηκαν κατά 2,47% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, δείχνοντας πως οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβότερα για τα βασικά είδη. Παρόλο που από τον Απρίλιο ως τον Μάιο η αύξηση ήταν μικρή (+0,63%) και το συνολικό 12μηνο έδειξε σχεδόν σταθερότητα (-0,03%), η καθημερινότητα στο ράφι παραμένει δύσκολη.

Στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών ανάμεσα στον Μάιο 2025.

Δείκτης εξέλιξης τιμών Αλυσίδων Σουπερμάρκετ Κυλιόμενο δωδεκάμηνο (1/2024-3/2025)

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +2,47% τον Μάιο 2025 σε σχέση με τον Μάιο 2024.

Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι οι τιμές του Μαΐου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2025 καταγράφονται με πολύ μικρή αύξηση κατά +0,63

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούνιος 2024-Μαίος 2025) καταγράφει σταθερό επίπεδο τιμών με -0,03%.

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς μετά την πανδημία και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

3. Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάιο 2025 σε σχέση με τον Μάιο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +8,83%

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +7,78%

Φρέσκα κρέατα: +6,41%

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: +5,48%

Αλκοολούχα ποτά: +5,46 %

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών και των ροφημάτων. Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες του 2025 σε σχέση με το 2024, καθώς το 2024 οι πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες είχαν φέρει την παραγωγή των θερινών ειδών αρκετά νωρίτερα χαμηλώνοντας τις τιμές για την εποχή. Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στη μείωση στο ζωικό κεφάλαιο το 2024, λόγω των ασθενειών των ζώων στις περισσότερες περιοχές της επαρχίας και δεύτερον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής).

Παράλληλα σημειώνεται μία ουσιαστική επίδραση από την εποχικότητα λόγω Πάσχα, με το Πάσχα 2025 να καταγράφεται στα στοιχεία Μαΐου το 2025, ενώ το 2024 στα στοιχεία Απριλίου.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού, στις τροφές για κατοικίδια και στα τρόφιμα παντοπωλείου λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

Αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοχτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Κυβερνητικές θεσμικές παρεμβάσεις. Οι αλυσίδες σουπερμάρκετ λειτουργούν σε αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τις προωθητικές ενέργειες.

Προσφορές και εκπτώσεις. Οι προσφορές και οι εκπτώσεις στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου είναι περισσότερες σε αριθμό, σε ένταση και σε ποσοστιαία έκπτωση, κάτι που επηρεάζει τις τελικές τιμές των προϊόντων.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

Για τον σκοπό της έρευνας αναλύθηκε η μεταβολή της μοναδιαίας αξίας ανά κατηγορία προϊόντος (πωλήσεις προς όγκο) ανάμεσα στους μήνες Μάιο 2025 και Μάιο 2024. Ο συγκεκριμένος δείκτης αντικατοπτρίζει τόσο την πορεία των τιμών, όσο και τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών.

Στόχος της έρευνας είναι η αντικειμενική καταγραφή των τιμών ξεχωριστά στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής (σουπερμάρκετ), το οποίο αποτελεί πλέον το κύριο κανάλι διάθεσης βασικών καταναλωτικών αγαθών, με σημαντικές διαφοροποιήσεις λειτουργίας σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά τόσο λόγω των μέτρων της Πολιτείας όσο και λόγω των οικονομιών μεγέθους.

Η έρευνα θα επαναλαμβάνεται ανά μήνα συγκρίνοντας την εξέλιξη των τιμών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.