Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κλιματική κρίση εξελίσσεται, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση. Ως κεντρική τράπεζα, παρακολουθούμε τους τρόπους με τους οποίους η κλιματική κρίση επηρεάζει την οικονομία. Πέρα από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, χρειάζεται να εστιάσουμε στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο ανθεκτική στις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και στις ευρύτερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.»

Περισσότερα για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος

Παρότι η σημασία της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο διεθνώς, τα επίπεδα χρηματοδότησής της παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τους πόρους που κατευθύνονται στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, μέχρι στιγμής, η χρηματοδότηση για την προσαρμογή στηρίζεται κυρίως σε δημόσιους πόρους, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη κινητοποίησης και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ειδικότερα για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει σε σειρά δράσεων με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της χρηματοδότησης, του καθοριστικού ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της σπουδαιότητας των συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Εξάλλου, για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ετών, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει σημαντική συνεισφορά στα θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιωσιμότητα, δρώντας πάντα εντός των ορίων της εντολής της, στο πλαίσιο και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήματος, ενώ για την περίοδο 2025-2026 έχει αναλάβει την προεδρία του Eurosystem Climate Change Forum.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.