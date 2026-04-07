Η τρέχουσα κρίση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ είναι «πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2002 μαζί», προειδοποιεί ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), στην εφημερίδα Le Figaro.



«Ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ τέτοιας έκτασης διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού», τονίζει σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα που δημοσιεύθηκε στην έκδοση της Τρίτης.



Όπως σημειώνει οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες, θα υποφέρουν, αλλά οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα υποφέρουν από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις υψηλότερες τιμές τροφίμων και τη γενική επιτάχυνση του πληθωρισμού.



Οι χώρες μέλη του IEA συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να απελευθερώσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων. Μερικά από αυτά είχαν ήδη απελευθερωθεί και η διαδικασία συνεχίζεται, δήλωσε ο Μπιρόλ.



Σε αντίδραση στις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, το Ιράν έχει αποκλείσει σχεδόν ολοκληρωτικά την κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται τακτικά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.