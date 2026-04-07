Ebury: Τα νομίσματα κινούνται σε στενά εύρη, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν μαίνεται

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Economist & Credit Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Μια αίσθηση déjà vu πλανάται πάνω από τις αγορές, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται χωρίς σαφή λύση. Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εναλλάσσει απειλές με επανειλημμένες αναβολές προθεσμιών και τα χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία αγνοούν όλο και περισσότερο τη μεγαλοστομία του, εστιάζοντας στα γεγονότα επί του πεδίου, όπως ακριβώς είχαν κάνει και μετά τις πρώτες εβδομάδες της δασμολογικής αναταραχής πριν από έναν χρόνο.

Οι επενδυτές αναζητούν εμφανώς ένα συνεκτικό αφήγημα, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου ανακάμπτουν, αλλά οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν και το Στενό του Ορμούζ παραμένουν κλειστά από το Ιράν. Οι πρώτες ενδείξεις για τον μακροοικονομικό αντίκτυπο του πολέμου παραπέμπουν σε στασιμοπληθωρισμό στην ενεργειακά εξαρτημένη Ευρώπη και σε πιο ανθεκτική αντίδραση στις ενεργειακά αυτάρκεις ΗΠΑ. Στο παρασκήνιο, τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών από χώρες εξαγωγείς εμπορευμάτων έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν και τα περισσότερα βρίσκονται πλέον αισθητά υψηλότερα έναντι του ευρώ σε σχέση με την ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο βασικός μοχλός των κινήσεων στις αγορές αυτή την εβδομάδα θα παραμείνουν οι εξελίξεις στον πόλεμο, ιδίως η προθεσμία που έχει μεταθέσει επανειλημμένα ο Τραμπ για αύριο το βράδυ, προκειμένου το Ιράν να ανοίξει ξανά τα στενά και να συμφωνήσει στους όρους. Ένα ακόμη σημείο εστίασης για τις αγορές θα είναι η έκθεση πληθωρισμού Μαρτίου από τις ΗΠΑ. Αυτή θα είναι η πρώτη έκθεση που θα αποτυπώνει πλήρως τον αντίκτυπο του πολέμου και αναμένεται να δείξει μια τεράστια άνοδο του γενικού πληθωρισμού, ανατρέποντας δύο χρόνια αργής προόδου προς τον στόχο της Federal Reserve.

Στερλίνα

Ο διοικητής Bailey αντέδρασε ρητά στην τιμολόγηση των αγορών για αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας τους επόμενους μήνες, αν και με περιορισμένη επιτυχία, καθώς μέχρι το τέλος του έτους εξακολουθούν να προεξοφλούνται δύο πλήρεις αυξήσεις. Παρ’ όλα αυτά, μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι η στερλίνα κατάφερε να διατηρηθεί έναντι του ευρώ και να υπεραποδώσει έναντι του δολαρίου, παρά τη λεκτική αυτή παρέμβαση. Εξακολουθούμε να έχουμε περιορισμένη εικόνα για το πώς θα επηρεαστούν ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον πόλεμο και την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Θα χρειαστεί να περιμένουμε τουλάχιστον άλλες δύο εβδομάδες μέχρι να υπάρξουν αρκετά στοιχεία για τον Μάρτιο προτού καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

Ευρώ

Τα πρώιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό και το κλίμα στην Ευρωζώνη παραπέμπουν σε σημαντικό στασιμοπληθωριστικό αντίκτυπο από τον πόλεμο. Ο γενικός πληθωρισμός τον Μάρτιο εκτινάχθηκε στο 2,5% από 1,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ διάφοροι δείκτες κλίματος υποχώρησαν από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου, αν και οι πτώσεις ήταν γενικά συγκρατημένες. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν έχουν αντιδράσει στις προσδοκίες της αγοράς για σχεδόν τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, αρχής γενομένης από μία ήδη στην επόμενη συνεδρίαση του Απριλίου. Η αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου η Federal Reserve εξακολουθεί να αντιδρά στη συζήτηση περί αυξήσεων επιτοκίων, είναι αξιοσημείωτη. Το επιτοκιακό χάσμα εκατέρωθεν του Ατλαντικού συρρικνώνεται εβδομάδα με την εβδομάδα, εξέλιξη που ενδέχεται να στηρίξει την ανάκαμψη του ευρώ μόλις και εφόσον επιλυθεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Δολάριο ΗΠΑ

Η έκθεση για την απασχόληση του Μαρτίου ήταν ισχυρότερη των προσδοκιών σε όλα τα επιμέρους στοιχεία, αν και πιθανότατα θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με την πολύ ασθενέστερη έκθεση του Φεβρουαρίου. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι ο πόλεμος και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία. Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν αυτήν την εβδομάδα. Πρώτον, στην έκθεση για τον πληθωρισμό Μαρτίου, η οποία αναμένεται να αποτυπώσει πλήρως τη μετακύλιση από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Στη συνέχεια, την Παρασκευή, θα έχουμε την έρευνα του Michigan για τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Θεωρούμε ότι οι αξιωματούχοι της Fed παραμένουν υπερβολικά αμέριμνοι απέναντι στην αποσταθεροποίηση των πληθωριστικών προσδοκιών. Πρόκειται για το έκτο διαδοχικό έτος κατά το οποίο η κεντρική τράπεζα αποτυγχάνει να επιτύχει τον στόχο για τον πληθωρισμό, με ελάχιστες πιθανότητες να τον πετύχει μεσοπρόθεσμα.





Πηγή: skai.gr

