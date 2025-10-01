Ιδού η λίστα με τους φορολογικούς «παραδείσους» ανά την υφήλιο

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Καταφύγιο μαύρου χρήματος» συνιστούν 39 φορολογικοί «παράδεισοι» ανά την Υφήλιο, χώρες όπου οι εγχώριες ελεγκτικές Αρχές πέφτουν σε «τοίχο» κάθε φορά που αναζητούν «κρυφές» καταθέσεις και αδήλωτα εισοδήματα Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα, με απόφαση του ίδιου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Γιώργου Κώτσηρα, διαμορφώθηκε μια λίστα που κατονομάζει το ποιες είναι αυτές οι χώρες.



Η λίστα αυτή συνιστά «μπούσουλα» για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς στη σχετική απόφαση (Α1126/2025) καταγράφονται τα 39 μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα δυνάμει των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013.

Ποια κράτη περιλαμβάνονται στη λίστα των φορολογικών «παραδείσων»

Με άλλα λόγια, περιλαμβάνει κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου και τα οποία δεν συνεργάστηκαν για φορολογικά ζητήματα με άλλες χώρες.

Τα 39 κράτη που θεωρούνται μη συνεργάσιμα και αποκρύπτουν πληροφορίες για τις επενδύσεις των αλλοδαπών κατοίκων, είναι τα εξής:

Αγκόλα Αϊτή Ακτή Ελεφαντοστού Αλγερία Aνγκουίλα Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Bανουάτου Βασίλειο του Λεσότο Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Γκαμπόν Γκάνα Γουϊάνα Γουϊνέα Γουατεμάλα Ζάμπια Ζιμπάμπουε Καζακστάν Καμπότζη Κονγκό (Δημοκρατία του) Λευκορωσία Λιβερία Μαδαγασκάρη Μάλι Μπελίζ Μαυροβούνιο Νίγηρας Νικαράγουα Ονδούρα Παλάου Παναμάς Σεϋχέλλες Σιέρρα Λεόνε Τανζανία Τόγκο Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τζιμπουτί Τσάντ Φιλιππίνες Φίτζι

Αρνούνται να δώσουν πληροφορίες για τους πελάτες τους

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως με πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ δημιουργήθηκε ένα διεθνές δίκτυο κρατών, τα οποία συνεργάζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδύσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν κάτοικοι άλλων κρατών.

Κάθε κράτος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη για τις επενδύσεις κατοίκων τους και το ίδιο αντλεί πληροφορίες για τις επενδύσεις που έχουν σε άλλα κράτη, δικοί του φορολογικοί κάτοικοι.

Και ενώ στη συγκεκριμένη «πλατφόρμα» συμμετέχουν περισσότερα από 100 κράτη, παρατηρείται ότι 39 κράτη αρνούνται να συμμορφωθούν και να παράσχουν πληροφορίες για τις επενδύσεις αλλοδαπών κατοίκων.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως, το Χ πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και έχει καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία π.χ. στη Λιβερία, τα οποία προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα είναι ασφαλή έναντι πιθανού ελέγχου από την εφορία, καθώς οι αρχές της Λιβερίας δεν θα δώσουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ για το ύψος των επενδύσεών του.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια «μαύρη» τρύπα στην προσπάθεια καταπολέμησης της διακίνησης του μαύρου χρήματος παγκοσμίως.

Στον αντίποδα, περισσότερα από 100 κράτη ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους για τις επενδύσεις των αλλοδαπών κατοίκων, εντός της επικράτειάς τους.

Τα στοιχεία αφορούν ονόματα, διευθύνσεις, ΑΦΜ, αριθμούς και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, οι τόκοι, τα μερίσματα, έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό.



