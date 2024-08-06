Ανακάμπτουν σήμερα, Τρίτη οι ιαπωνικές μετοχές μετά τις ισχυρές χθεσινές απώλειες που σημειώθηκαν προκαλώντας σοκ στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο έως και 10% μετά την πτώση άνω του 12% χθες, Δευτέρα.

Η κατάρρευση της αγοράς στο Τόκιο χθες, ήρθε μετά τη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας σε 17 χρόνια εκτίναξης του γεν έναντι του δολαρίου καθιστώντας τις ιαπωνικές μετοχές - και τις εξαγωγές της χώρας - πιο ακριβές για τους ξένους επενδυτές και αγοραστές.

Οι μετοχές στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη υποχώρησαν επίσης τη Δευτέρα λόγω των φόβων ότι η αμερικανική οικονομία οδεύει προς επιβράδυνση.

Ο Jesper Koll, εκτελεστικός διευθυντής του Monex Group Japan, δήλωσε ότι εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στις μετοχές της χώρας παρά τις μεγάλες πτώσεις της Δευτέρας.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη της Ιαπωνίας είναι ισχυρά, οι κίνδυνοι ύφεσης είναι μηδενικοί και οι εταιρικοί ηγέτες βρίσκονται σε αδιέξοδο όσον αφορά την αύξηση των αποδόσεων κεφαλαίων», είπε στο BBC.

Οι μετοχές της Νότιας Κορέας ανέκτησαν επίσης έδαφος την Τρίτη. Ο χρηματιστηριακός δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο άνω του 4% μετά την πτώση 8,8% την Τρίτη - τη χειρότερη συνεδρίασή του από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Ταϊβάν διαπραγματεύτηκε πάνω από 3% υψηλότερα, μετά από την πτώση ρεκόρ 8,4% που κατέγραψε τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

