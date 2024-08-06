Με σημαντική πτώση έκλεισε η Γουόλ Στριτ

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση με μεγάλη πτώση, με τους φόβους μιας ύφεσης στις ΗΠΑ και το «ξεπούλημα» που είχε προηγηθεί στις διεθνείς αγορές να προκαλούν πανικό στους επενδυτές.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, στη χειρότερη επίδοσή του από το 2022, υποχώρησε κατά 2,60% στις 38.703,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας έκλεισε με πτώση 3,43% (στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο) στις 16.200,08 μονάδες και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 στις 5.186,33 μονάδες, με πτώση 3%.

