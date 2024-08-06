Η 1η Αυγούστου πέρασε και όσες επιχειρήσεις εστίασης δεν έχουν αντικαταστήσεις τις παλιές ταμειακές τους μηχανές με αυτές νέου τύπου (ΦΗΜΑΣ ή ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου) κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα. Υπολογίζεται στη ζώνη κινδύνου βρίσκονται περίπου 15.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.



Αυτά στη θεωρία….Στην πράξη αυτές οι 15.000 επιχειρήσεις θα έχουν έως το τέλος Αυγούστου για να συμμορφωθούν καθώς το Υπουργείο σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, παραχώρησε σιωπηρά …παράταση αποδεχόμενο τα «ελαφρυντικά» που επικαλέστηκε στην ανακοίνωση της η ΓΣΕΒΕΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι 15.000 είναι εκπρόθεσμες όχι επειδή δεν ήθελαν αλλά επειδή δεν μπορούσαν. Κι αυτό γιατί είτε δεν είναι διαθέσιμος ο νέος εξοπλισμός στην αγορά είτε οι επιχειρήσεις που τον προμηθεύουν ή τον εγκαθιστούν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα λόγω καλοκαιρινών διακοπών.



Στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ασφαλώς μέτρησε και το ότι δεν ήθελε να διαταραχθεί η λειτουργία της εστίασης στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, καθώς το σχετικό πρόστιμο μόνο αμελητέο δεν είναι. Τουναντίον εφόσον επιβληθεί, θα μπορούσε να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη των επιχειρήσεων καθώς για την έκδοση παραστατικών από μη εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό η ποινή είναι ίση με το 15% των εσόδων των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν στους ελέγχους που θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες θα …επιδειχθεί η σχετική ανοχή από την ΑΑΔΕ μέχρι τις και τις 31 Αυγούστου (η ΓΣΕΒΕΕ είχε ζητήσει παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου).



Οι νέου τύπου ταμειακές μηχανές είναι κομβικές στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής καθώς της δίνουν τη δυνατότητα να έχει πλήρη εικόνα για όλες τις εκκρεμείς παραγγελίες ακόμη και για τα ανοιχτά τραπέζια. Με άλλα λόγια όπως έχει επισημάνει και ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, δεν μπορεί κάποιος να κλείσει ταμείο αν έχει ανοιχτά τραπέζια , δελτία δηλαδή παραγγελίας που δεν έχουν γίνει αποδείξεις. Οι νέες μηχανές έχουν τη δυνατότητα να «διαβάζουν» και να ενημερώνουν αυτόματα την ΑΑΔΕ ακόμα και για τα «ανοιχτά τραπέζια» στο κατάστημα, δηλαδή για όλες τις εκκρεμείς παραγγελίες. Κάθε επιμέρους παραγγελία θα καταχωρείται αμέσως στη φορολογική μνήμη της ταμειακής.

Υπόχρεοι για τις εγκαταστήσουν είναι μεταξύ άλλων ταβέρνες, εστιατόρια, ουζερί, μπυραρίες και όσα καταστήματα σερβίρουν γεύματα ή σνακ ή φαγητό σε τραπέζι



Στις 31 Αυγούστου λήγει και μια ακόμη προθεσμία – σε αυτήν την περίπτωση όχι σιωπηρή – που αφορά περίπου 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι πρέπει να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με το σύστημα IRIS ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να πληρώνουν και με αυτόν τον τρόπο εφόσον το επιθυμούν.



Το πρόστιμο αν δεν συνδεθούν με το IRIS είναι 1500€ και 1000€ αν δεν δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον επαγγελματικό τους λογαριασμό.



Πηγή: skai.gr

