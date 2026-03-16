Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.124,16 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,39%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,72%), της Motor Oil (+0,74%) και των ΕΛΠΕ (+0,53%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,94%), της Optima Bank (-1,71%), του ΟΠΑΠ (-1,28%) και της Viohalco (-1,28%).

Ανοδικά κινούνται 24 μετοχές, 59 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,09%) και Παϊρης (+3,33%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης(κ) (-6,56%) και CPI (-4,48%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.