Η Microsoft αντιμέτωπη με αγωγή ύψους 1 δισ. λιρών για αθέμιτη υπερτιμολόγηση

Η Microsoft κατηγορήθηκε την Τρίτη για αθέμιτη υπερτιμολόγηση των πελατών των ανταγωνιστικών εταιρειών cloud σε μια αγωγή ύψους άνω του 1 δισ. λιρών (1,27 δισ. δολαρίων).

Σύμφωνα με την αγωγή, η Microsoft κατηγορείται για το ότι οι πελάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform ή Alibaba Cloud - όλοι βασικοί ανταγωνιστές του cloud Azure της Microsoft - αναγκάζονται να πληρώνουν περισσότερα για να αδειοδοτήσουν το λογισμικό Windows Server, που βασίζεται στο cloud του τεχνολογικού κολοσσού, στις υποδομές των αντιπάλων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, η Microsoft προσφέρει φθηνότερη τιμή σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Windows Server στο Azure από ό,τι σε άμεσους ανταγωνιστές όπως το AWS, το cloud της Google ή το Alibaba Cloud.Η αγωγή υποστηρίζει ότι οι εταιρείες που εκτελούν το συγκεκριμένο server software χρεώνονται υπερβολικά για τη χρήση εναλλακτικών λύσεων cloud.

Ακόμη, η αγωγή προσθέτει ότι η Microsoft εκμεταλλεύεται την κυρίαρχη θέση της στην αγορά των λειτουργικών συστημάτων διακομιστών που βασίζονται στο cloud, αποσπώντας υψηλότερες τιμές και παρακινώντας τους πελάτες να μετακινηθούν στο Azure. Η ενάγουσα Maria Luisa Stasi, δικηγόρος ανταγωνισμού, ζητά αποζημίωση άνω του 1 δισ. λιρών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται.

«Με απλά λόγια, η Microsoft τιμωρεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή χρησιμοποιούν την Google, την Amazon και την Alibaba για cloud, αναγκάζοντάς τους να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για τον Windows Server», δήλωσε η Stasi, η οποία είναι επικεφαλής του τμήματος δικαίου και πολιτικής της ομάδας υπεράσπισης των ψηφιακών δικαιωμάτων Article19, σε δήλωση που μοιράστηκε με το CNBC.

«Με τον τρόπο αυτό, η Microsoft προσπαθεί να εξαναγκάσει τους πελάτες της να χρησιμοποιούν την υπηρεσία cloud Azure και να περιορίσει τον ανταγωνισμό στον τομέα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η αγωγή «έχει ως στόχο να αμφισβητήσει την αθέμιτη συμπεριφορά της Microsoft, να την πιέσει να αποκαλύψει πόσο ακριβώς έχουν τιμωρηθεί παράνομα οι επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και να επιστρέψει τα χρήματα στους οργανισμούς που έχουν αδικαιολόγητα υπερτιμολογηθεί».

Χιλιάδες βρετανικές επιχειρήσεις και οργανισμοί εκπροσωπούνται στην αγωγή, η οποία αποτελεί μία συλλογική δράση «εξαίρεσης». Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε εταιρεία που δυνητικά έχει επηρεαστεί, υπολογίζεται αυτόματα και μπορεί να λάβει αποζημίωση εάν η Microsoft χάσει τη δικαστική μάχη. Η Stasi εκπροσωπεί τους πελάτες της Amazon, της Google και της Alibaba, αλλά δεν εκπροσωπεί καμία άλλη εταιρεία, δήλωσε εκπρόσωπός της στο CNBC.

Πηγή: skai.gr

