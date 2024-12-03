Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», από το οποίο θα ενισχυθούν νοικοκυριά όλης της χώρας, για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Το πρόγραμμα, ευθύνης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, έχει συνολικό προϋπολογισμό 434 εκατ. ευρώ και εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, έπειτα από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ 2025» προβλέπεται, πως από τη βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών -μέσω της ενεργειακής αναβάθμισής τους κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες- επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο/κτίριο κατοικίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη οικογενειών με μέλος/μέλη ΑμεΑ, πληγέντες Θεσσαλίας, σεισμόπληκτους Αρκαλοχωρίου οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και ευάλωτα νοικοκυριά, τόσο με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων όσο και ειδικού προϋπολογισμού.

Αναλόγως της κατηγορίας που εμπίπτει ο δικαιούχος, το ποσοστό της οικονομικής ενίσχυσης ξεκινάει από 50%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτεται ακόμη και το 100% του κόστους επένδυσης.

Διευκρινίζεται πως το πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα) και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Καλύπτονται παρεμβάσεις σχετικές με: Αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), το οποίο συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ ανά αίτηση ωφελούμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,20 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

β) τις 35.000 ευρώ.

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιούνται οι βαθμοημέρες θέρμανσης, με προτεραιοποίηση σε ψυχρότερες περιοχές.

Για τους ωφελούμενους που θα προχωρήσουν σε υπαγωγή στο «Εξοικονομώ 2025», καλύπτοντας την ιδία συμμετοχή με δάνειο, το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης, για τις ανάγκες του προγράμματος είναι σταθερό και επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%.

Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης προσδιορίζονται, λεπτομερώς, στον Οδηγό του «Εξοικονομώ 2025», ο οποίος θα δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών, ώστε να ανοίξει, στη συνέχεια, το πρόγραμμα για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος.

Φορέας υλοποίησης του «Εξοικονομώ 2025», είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Παράλληλα, φορέας οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος, είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε..

Σημειώνεται πως η άμεση εκταμίευση προς τα νοικοκυριά είναι 396 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν πρόσθετες δαπάνες, στο πλαίσιο του προγράμματος, για επιδότηση επιτοκίου, διαχειριστικά κόστη, κ.ά.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Ενισχύουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών της χώρας, μέσα από το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2025”, το οποίο υλοποιείται με σημαντικούς πόρους που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υπερβαίνουν τα 430 εκατ. ευρώ. Λαμβάνουμε, μάλιστα, ειδική μέριμνα για τη στήριξη οικογενειών με μέλος/μέλη ΑμεΑ, τους πληγέντες Θεσσαλίας, οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και ευάλωτα νοικοκυριά, προβλέποντας αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης. Από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τα νοικοκυριά θα μπορέσουν, πραγματοποιώντας μια σειρά από παρεμβάσεις (π.χ. αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, κ.λπ.), να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, πετυχαίνοντας παράλληλα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων στους λογαριασμούς ρεύματος».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Με την απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης του νέου κύκλου του προγράμματος “Εξοικονομώ”, διευρύνουμε τις παρεμβάσεις της Κυβέρνησης προς όφελος της προώθησης της Πράσινης Μετάβασης και της δημιουργίας ενός αποδοτικότερου και φιλικότερου προς το Περιβάλλον εθνικού συστήματος ενέργειας. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τους συμπολίτες μας προκειμένου να προχωρήσουν στην αναβάθμιση των κατοικιών τους και μέσω της ενεργειακής απόδοσης να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις επιπτώσεις των ενεργειακών αναταράξεων που προκαλούν οι σύνθετες συνθήκες της συγκυρίας».



