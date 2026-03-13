Η Κίνα παρέλαβε όγδοο φορτίο LNG από το ρωσικό Arctic LNG 2

Η μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου Arctic LNG 2 της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται υπό δυτικές κυρώσεις, πραγματοποίησε την όγδοη αποστολή LNG προς την Κίνα μέσα στο 2026, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε φορτίο από το ίδιο έργο και το οποίο παραμένει ακυβέρνητο στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το πλοίο μεταφοράς LNG Iris LNG carrier φόρτωσε φορτίο στις 7 Φεβρουαρίου από την πλωτή μονάδα αποθήκευσης Saam FSU, κοντά στο λιμάνι της Murmansk στη ρωσική Αρκτική. Τ

ο φορτίο παραδόθηκε την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό LNG Beihai LNG terminal στην Κίνα, μέσω της διώρυγας Suez Canal.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz LNG tanker, το οποίο επίσης μετέφερε φορτίο από το έργο Arctic LNG 2, έπιασε φωτιά. Αρχικά οι αρχές της Λιβύης ανακοίνωσαν ότι το πλοίο είχε βυθιστεί, ωστόσο παραμένει τελικά στην επιφάνεια και πλέει ακυβέρνητο στα νερά μεταξύ της Iταλίας και της Mάλτας.

Η Ρωσία υποστήριξε ότι το περιστατικό προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικών ναυτικών drones που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης. Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις κατηγορίες.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23 αποστολές LNG προς την Κίνα από το Arctic LNG 2, συνολικού όγκου περίπου 1,3 εκατ. μετρικών τόνων. Τα φορτία προέρχονταν είτε από εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοντά στο Murmansk είτε από την ρωσική χερσόνησο Kamchatka, όπου συγκεντρώνονται φορτία από το εργοστάσιο.

Το έργο Arctic LNG 2, στο οποίο η ρωσική εταιρεία Novatek κατέχει ποσοστό 60%, σχεδιάστηκε ώστε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες LNG της χώρας, με στόχο παραγωγής 19,8 εκατ. τόνων ετησίως. Ωστόσο, οι δυτικές κυρώσεις έχουν δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα για την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του έργου.

Πηγή: skai.gr

