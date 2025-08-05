Ο δασμός 15% που επιβάλλεται σε αγαθά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ολοκληρωμένος, ενσωματώνοντας τον Συντελεστή του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους, σε αντίθεση με ορισμένες άλλες χώρες που έχουν συμφωνίες με τις ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ σήμερα, Τρίτη.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούσαν να εργάζονται πάνω σε μια κοινή δήλωση που θα καλύπτει ορισμένες από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και τον τρόπο εφαρμογής της, δήλωσαν αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι παρά τις «αρκετά προχωρημένες» συνομιλίες, δεν μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για το πότε θα υπογραφεί και από τις δύο πλευρές.

Η ΕΕ επανέλαβε επίσης ότι μια συμφωνία είναι καλύτερη από τη μη επίτευξη συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε διχασμούς εντός του μπλοκ και υψηλούς δασμούς και από τις δύο πλευρές, πλήττοντας ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις.

Ο συντελεστής 15% ισχύει για όλα τα αγαθά, εκτός από τον χάλυβα και το αλουμίνιο, δήλωσε ο αξιωματούχος. Οι δασμοί στα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς είναι πλέον μηδενικοί, αλλά εάν και όταν αυξηθούν ως αποτέλεσμα των ερευνών 232 των ΗΠΑ, ο δασμός δεν θα είναι υψηλότερος από 15%. Αυτό το όριο του 15% ισχύει και για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Δεν υπάρχουν ποσοστώσεις ή περιορισμοί για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Σέφκοβιτς: Σε εποικοδομητικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Παράλληλα, ο επίτροπος εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι παρέμεινε σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους του, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τους εμπορικούς εκπροσώπους Τζέιμισον Γκριρ, καθώς οι συνομιλίες τους σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ «συνεχίζονται με εποικοδομητικό πνεύμα».

Η ΕΕ «χαιρετίζει την πίεση των ΗΠΑ» στη Ρωσία

Σχετικά με την Ουκρανία, οι εκπρόσωποι της ΕΕ ρωτήθηκαν για τις προσδοκίες του μπλοκ όσον αφορά την προθεσμία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία για να τερματίσει την εισβολή της στην Ουκρανία έως την Παρασκευή.

Η εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε: «Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη. Η Ουκρανία ενδιαφέρεται, η ΕΕ ενδιαφέρεται. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία και την ΕΕ... Χαιρετίζουμε κάθε πίεση, και ιδίως την πίεση των ΗΠΑ προς τη Ρωσία να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός με κάθε απαραίτητο μέσο. Η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος, Αριάνα Ποντέστα, επιβεβαίωσε επίσης ότι η ΕΕ παρέμεινε «σε επαφή με τους διεθνείς εταίρους μας», συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκε να κάνει εικασίες για «πιθανές μελλοντικές ενέργειες».

Πηγή: skai.gr

