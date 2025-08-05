Προθεσμία μέχρι τις 9/10 έχουν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που προκήρυξε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και είναι συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, όπως ενημερώνει με σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ).

Σκοπός της δράσης, όπως εξηγεί ο φορέας, είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαία για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και κυμαίνονται από 40% έως 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης, ανάλογα με την κατηγορία περιφέρειας που ανήκει η επιχείρηση.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΠΕΕ, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το 25% της ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια. Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων έχει οριστεί σε 18 μήνες, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα και τι χρηματοδοτείται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν τουλάχιστον μία συνεχόμενη δωδεκάμηνη λειτουργία, δραστηριοποιούνται ουσιωδώς κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος II και έχουν τουλάχιστον μία ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες προβολής, προώθησης & δικτύωσης μέσω συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις και προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της καθώς και εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.

Επίσης, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι δαπάνες για παροχή υπηρεσιών και λογισμικού, ενώ μπορούν να ενισχυθούν και άλλες έμμεσες ή αυτές που αφορούν μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Πηγή: skai.gr

