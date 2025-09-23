Η απογραφή του 2021 στερεί από τη Νέα Βύσσα την απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ

Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στο μισό το 2026 και την πλήρη κατάργησή του το 2027 σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας σε χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Ωστόσο υπάρχει ένα χωριό στον Έβρο τα Νέα Βύσσα όπου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2021 οι κάτοικοι ήταν 1679, κάτι το οποίο σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο και τους ίδιους τους κατοίκους δεν ισχύει καθώς πολλοί εγκατέλειψαν από τότε το χωριό και άλλοι πολλοί πέθαναν, με αποτέλεσμα να έχουν παραμείνει περίπου 900.

Σήμερα, οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί και μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για να ακουστούν, ζητώντας τα αυτονόητα. Να συμπεριληφθεί το χωριό τους σε αυτό το νέο μέτρο. Μάλιστα οι κάτοικοι προχώρησαν σε απογραφή του πληθυσμού τους πριν μερικές μέρες ώστε να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των κατοίκων τους.

Πηγή: skai.gr

