Πιερρακάκης: Με σχέδιο και συνέπεια αναζητούμε λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα

Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη λύση του στεγαστικού προβλήματος αναφέρεται με βίντεο στα social media ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός αναφέρεται αρχικά στον ενδιάμεσο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 – 24.000 ευρώ το χρόνο. «Μειώνουμε τη φορολογία για να δώσουμε ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Και φυσικά το μέτρο αυτό δεν είναι αποσπασματικό», σημειώνει.

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρεται και στο μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου τον χρόνο στο 80% των ενοικιαστών, καθώς και στην τριετή απαλλαγή φόρο, τη μείωση φόρου εισοδήματος, την αναστολή ΦΠΑ και τους περιορισμούς στα Airbnb.

«Όλα αυτά γίνονται με έναν στόχο: να πέσουν κι άλλα ακίνητα στην αγορά. Και συνεχίζουμε», τονίζει.





