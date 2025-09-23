Λογαριασμός
Πιερρακάκης: Με σχέδιο και συνέπεια αναζητούμε λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα

Ο υπουργός Οικονομικών με βίντεο που ανήρτησε στα social media αναφέρεται στα φορολογικά μέτρα γύρω από το στεγαστικό πρόβλημα 

Κυριάκος Πιερρακάκης

Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη λύση του στεγαστικού προβλήματος αναφέρεται με βίντεο στα social media ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο υπουργός αναφέρεται αρχικά στον ενδιάμεσο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 12.000 – 24.000 ευρώ το χρόνο. «Μειώνουμε τη φορολογία για να δώσουμε ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Και φυσικά το μέτρο αυτό δεν είναι αποσπασματικό», σημειώνει. 

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρεται και στο μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου τον χρόνο στο 80% των ενοικιαστών, καθώς και στην τριετή απαλλαγή φόρο, τη μείωση φόρου εισοδήματος, την αναστολή ΦΠΑ και τους περιορισμούς στα Airbnb.

«Όλα αυτά γίνονται με έναν στόχο: να πέσουν κι άλλα ακίνητα στην αγορά. Και συνεχίζουμε», τονίζει. 


 

Πηγή: skai.gr

