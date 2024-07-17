Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού σταθμού αυτοπαραγωγής της HelleniQ Energy στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Μεγαρέων του ενεργειακού Ομίλου.

Πρόκειται για σταθμό με ενεργειακό συμψηφισμό ισχύος 3MW, ο οποίος θα καλύπτει το 40% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Θα λειτουργεί για 25 χρόνια και θα προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποφυγή εκπομπών CO₂ και στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 2600 τόνους, σε ετήσια βάση.

Με αφορμή την παράδοση του φωτοβολταϊκού σταθμού, ο επικεφαλής της Επιχειρησιακής Μονάδας HELLENiQ Renewables, Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, δήλωσε: «Το έργο αυτό αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι η HELLENiQ ENERGY πρωτοπορεί για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον, προάγοντας την ανάπτυξη πράσινης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση στις βασικές μονάδες παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων του Ομίλου. Παράλληλα, με τον ΦΒ σταθμό αυτοπαραγωγής να καλύπτει μεγάλο μέρος της κατανάλωσης με παραγωγή από ΑΠΕ, συμβάλλουμε και στην ελάφρυνση φορτίου του εθνικού δικτύου διανομής, καθώς η παραγωγή ενέργειας συγχρονίζεται σε ποσοστό άνω του 80% με την ενέργεια που καταναλώνεται».

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου «Vision 2025», η Εταιρεία προχωρεί σε επενδύσεις για την αναβάθμιση των παραδοσιακών της δραστηριοτήτων, ενώ υλοποιεί έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αυτονομίας στις εγκαταστάσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι η HELLENiQ ENERGY διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων 4,3 GW υπό ανάπτυξη και 0,7 GW σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η επίτευξη του στόχου που έχει θέσει για 1GW σε λειτουργία, εντός του 2025 θεωρείται δεδομένη.

Πηγή: skai.gr

