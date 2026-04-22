Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H Ιταλία δεν πρόκειται να εξέλθει φέτος της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει επίσημα τον Ιούνιο την δυνατότητα εξόδου της Ιταλίας από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος

eurostat

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Eurostat, το δημόσιο έλλειμμα της Ιταλίας το 2025 διαμορφώθηκε στο 3,1%. Κάτι που σημαίνει, όπως φαίνεται, ότι η χώρα δεν θα μπορέσει φέτος να εξέλθει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος της χώρας, σύμφωνα με την Eurostat το 2025 διαμορφώθηκε στο 137,1% του ΑΕΠ, έναντι 134,7% του 2024.

Πρόκειται για στοιχεία που επιβεβαιώνονται και από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, ISTAT.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει επίσημα τον Ιούνιο την δυνατότητα εξόδου της Ιταλίας από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Όπως γράφει ο Τύπος, όμως, όλα δείχνουν ότι για να μπορέσει να ληφθεί η σχετική απόφαση, θα χρειαστεί ένας ακόμη χρόνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Eurostat Ιταλία έλλειμμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark