Του Βασίλη Καλτσά

Ένα δεύτερο γύρο μέτρων στήριξης για τους πολίτες που δοκιμάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για πρωτογενές πλεόνασμα 12,13 δισ. ευρώ, 2,88 δισ. υψηλότερα του στόχου, αυξάνεται ο χώρος για δημοσιονομικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.

Τα μέτρα επεκτείνονται στο μεγαλύτερο εύρος της κοινωνίας -αγρότες, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά- και υπολογίζονται στα 500 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον.

Αν υπολογιστούν και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο, η συνολική στήριξη ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Στήριξη στις οικογένειες με παιδιά

Μεμονωμένα, ένα μεγάλο μέρος από τα νέα μέτρα στήριξης πηγαίνει σε οικογένειες με παιδιά - 240 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Συγκεριμένα, σχεδόν το 80% των οικογενειών με τέκνα, θα δουν στους λογαριασμούς τους έκτακτη ενίσχυση από 150 μέχρι και πάνω από 900 ευρώ.

Οι δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης δεν χειάζεται να προβούν σε καμία κίνηση από την πλευρά τους καθώς τα ποσά θα πιστωθούν αυτόματα μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Παραδείγματα:

1. Έγγαμη οικογένεια με ένα τέκνο θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 40.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 150 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (39.000).

2. Έγγαμη οικογένεια με δύο τέκνα θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ (150χ2) με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 45.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 300 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (44.000).

3. Έγγαμη οικογένεια με τρία τέκνα θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 450 ευρώ (150χ3) με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 50.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 450 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (49.000).

4. Έγγαμη οικογένεια με επτά τέκνα θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 1.050 (150χ7) ευρώ με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 65.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 1.050 ευρώ, απλά τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (64.000).

Πηγή: skai.gr

