Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 1,42% στον απόηχο των απειλών Τραμπ

Επιδείνωση του κλίματος σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στη χρηματιστηριακή αγορά, με τις τιμές των μετοχών να καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, στον απόηχο των απειλών Τραμπ για επιβολή δασμών 50% στην Ευρώπη από τις αρχές Ιουνίου. Η αγορά τελικά κράτησε τα επίπεδα των 1.800 μονάδων, περιορίζοντας τις μεγάλες ενδοσυνεδριακές απώλειες που προσέγγιζαν το 2,80%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1,802,34 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,42%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.837,13 μονάδες (+0,48%) και κατώτερη τιμή στις 1.777,61 μονάδες (-2,77%).

Η σημερινή πτώση ανέκοψε την ανοδική κίνηση των πέντε προηγουμένων συνεδριάσεων, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να κλείνει με οριακή εβδομαδιαία πτώση 0,10%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 252,22 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.926.761 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,82%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+3,04%), Coca Cola HBC (+0,51%) και του ΟΤΕ (+0,48%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-3,48%), των ΕΛΠΕ (-2,89%), της Πειραιώς (-2,88%), της Εθνικής (-2,84%) και του ΟΛΠ (-2,81%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 13.392.175 και 8.137.388 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 45,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 34,42 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 27 μετοχές, 92 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Optronics (+9,60%) και Ξυλεμπορία(π) (+3,28%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-27,84%) και Doppler (-8,30%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,2900 -1,12%

OPTIMA: 19,0000 +3,04%

ΤΙΤΑΝ: 39,9000 -1,97%

ALPHA BANK: 2,6000 -1,89%

AEGEAN AIRLINES: 12,2000 -2,71%

VIOHALCO: 5,5500 -3,48%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,0000 -2,21%

ΔΑΑ: 9,8400 -0,81%

ΔΕΗ: 13,1500 -1,87%

COCA COLA HBC: 47,2400 +0,51%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2660 -1,09%

ΕΛΠΕ: 7,4000 -2,89%

ELVALHALCOR: 2,2500 -0,66%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,1050 -2,84%

ΕΥΔΑΠ: 5,7300 -1,04%

EUROBANK: 2,5850 -2,23%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4000 -2,14%

MOTOR OIL: 23,0800 αμετάβλητη

JUMBO: 27,9400 -1,96%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 45,1000 -1,36%

ΟΛΠ: 44,9000 -2,81%

ΟΠΑΠ: 20,1000 -0,99%

ΟΤΕ: 16,8900 +0,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,5940 -2,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1400 -2,23%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

