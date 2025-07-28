Ebury για την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ: Μια καλοδεχούμενη εξέλιξη για τις αγορές

Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Το δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων νομισμάτων την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά έγιναν ολοένα και πιο νευρικοί ενόψει της προθεσμίας για την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ την Παρασκευή.

Η πρόοδος προς την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών υπήρξε βασανιστικά αργή από την Ημέρα της Απελευθέρωσης και μετά. Ωστόσο, παρατηρείται επιτέλους κάποια χειροπιαστή πρόοδος, ιδίως μετά τα πρωτοσέλιδα της περασμένης εβδομάδας που ανέφεραν την υπογραφή μιας πολυαναμενόμενης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας. Ακόμα πιο σημαντική υπήρξε η είδηση του Σαββατοκύριακου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία-πλαίσιο με τον Λευκό Οίκο, η οποία προβλέπει επίσης την επιβολή δασμών ύψους 15% στα περισσότερα αγαθά — δίνοντας έτσι τέλος σε μήνες έντονης φημολογίας και αβεβαιότητας.

Η τελευταία εξέλιξη θα είναι μια ιδιαίτερα καλοδεχούμενη εξέλιξη για τις αγορές, που είχαν προεξοφλήσει το ενδεχόμενο σημαντικά υψηλότερων δασμών και από τις δύο κατευθύνσεις — εξέλιξη που πιθανότατα θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Παρότι πολλές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και οι ίδιοι οι δασμοί θα έχουν πιθανότατα κάποια αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη, οι επενδυτές ανακουφίστηκαν που αποφεύχθηκε το χειρότερο σενάριο.

Η δραστηριότητα στην αγορά συναλλάγματος αυτή την εβδομάδα θα καθοριστεί αναμφίβολα από τις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών και από οποιαδήποτε είδηση σχετική με πρόοδο στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες. Οι αγορές θα πρέπει επίσης να αφομοιώσουν την απόφαση της συνεδρίασης της FOMC για τον Ιούλιο την Τετάρτη.

Στερλίνα

Η στερλίνα συνέχισε να υστερεί έναντι των περισσότερων κύριων νομισμάτων την περασμένη εβδομάδα, καθώς ένας ακόμη γύρος απογοητευτικών οικονομικών στοιχείων ενέτεινε τους φόβους για την κατάσταση της βρετανικής οικονομίας. Τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων για τον Ιούνιο και ο σύνθετος δείκτης PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Ιούλιο υποχώρησαν απροσδόκητα και επιβεβαίωσαν την εικόνα μιας οικονομίας που παραμένει σε στασιμότητα. Η είδηση ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δανείστηκε περισσότερα από τα αναμενόμενα τον Ιούνιο εντείνει τις πιέσεις προς την Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η οποία θα αναγκαστεί σχεδόν βέβαια να αυξήσει ξανά τους φόρους το φθινόπωρο για να αποφύγει δημοσιονομικό αδιέξοδο.

Η ραγδαία επιδείνωση της οικονομίας θέτει την Τράπεζα της Αγγλίας μπροστά στο εξής δίλημμα: θα δώσει η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την αγορά εργασίας ή στη σταθερότητα των τιμών; Παρότι θεωρούμε ότι μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μ.β. παραμένει πολύ πιθανή τον Αύγουστο, οι φόβοι για τον πληθωρισμό ενδέχεται να περιορίσουν τον ρυθμό περαιτέρω μειώσεων αργότερα.

Ευρώ

Οι αναφορές ότι η Ε.Ε. πλησίαζε σε εμπορική συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ διατήρησαν το κοινό νόμισμα σε θετικό έδαφος την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, οι επενδυτές απέφυγαν να δεσμευτούν σε σημαντικές θέσεις, και μένει να φανεί αν θα το πράξουν τώρα που η συμφωνία οριστικοποιήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν επιφύλαξε εκπλήξεις την περασμένη εβδομάδα, καθώς διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια και επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε «καλό σημείο». Παρ’ όλα αυτά, η Κριστίν Λαγκάρντ δεν εμφανίστηκε υπέρ μιας πρόσθετης μείωσης επιτοκίων όπως αναμέναμε, εκφράζοντας εμπιστοσύνη σχετικά με τον πληθωρισμό αποφεύγοντας να υποβαθμίσει την αξία του ευρώ.

Τώρα που η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ε.Ε. είναι γεγονός, είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά τουλάχιστον για τις επόμενες δύο συνεδριάσεις — και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει ήδη πραγματοποιήσει την τελευταία μείωση επιτοκίων του τρέχοντος κύκλου. Τα προκαταρκτικά στοιχεία ΑΕΠ για το β΄ τρίμηνο και ο πληθωρισμός Ιουλίου θα δημοσιευθούν την Τετάρτη και την Παρασκευή αντίστοιχα, αλλά είναι πιθανό το ευρώ να επηρεαστεί περισσότερο από τις εξελίξεις στο εμπόριο παρά από οτιδήποτε άλλο.

Δολάριο ΗΠΑ

Η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να μην δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Οι επιχειρήσεις φαίνονται σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικές απέναντι στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι δασμοί του Τραμπ, τουλάχιστον σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη PMI της S&P για τον Ιούλιο, ο οποίος κατέγραψε την υψηλότερη τιμή του από τον Δεκέμβριο. Δεν παρατηρείται επίσης κύμα απολύσεων στην αγορά εργασίας — οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο. Προκαλεί μια μικρή έκπληξη το γεγονός ότι η πρόσφατη ισχύς της αμερικανικής οικονομίας δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί σε ένα ισχυρότερο δολάριο, πιθανώς όμως αυτό να οφείλεται σε παρατεταμένες ανησυχίες ενόψει της προθεσμίας για την επιβολή δασμών την Παρασκευή.

Πέραν των εξελίξεων στο εμπόριο, οι αγορές θα επικεντρωθούν στην απόφαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed την Τετάρτη. Αν και δεν αναμένουμε μεταβολή επιτοκίων, είναι πιθανό να υπάρξουν μεμονωμένες αποκλίνουσες ψήφοι υπέρ άμεσης μείωσης. Ο πρόεδρος Πάουελ, ωστόσο, αναμένεται να μεταθέσει τις αποφάσεις για αργότερα, επαναλαμβάνοντας ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για τις οικονομικές συνέπειες των δασμών και ότι η Fed θα έχει καλύτερη εικόνα μετά το καλοκαίρι.

