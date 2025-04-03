Γαλλία: Ο γαλλικός όμιλος βιομηχανίας κονιάκ ζητά αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκλιμακώσουν την εμπορική τους διαμάχη και τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά θα πρέπει να μείνουν ανέγγιχτα και από τις δύο πλευρές, δήλωσε ο Φλοράν Μοριγιόν, ο πρόεδρος του Εθνικού Διεπαγγελματικού Γραφείου Κονιάκ (BNIC), του λόμπι της βιομηχανίας κονιάκ.

«Θα χάσουμε ξεκάθαρα μερίδιο αγοράς», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters. «Για την περιοχή μας και ολόκληρη την οικονομία μας, είναι ένα κρύο ντους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένου του 20% στα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βιομηχανία κονιάκ έχει αντιμετωπίσει επίσης ξεχωριστά πιέσεις από την Κίνα, η οποία εισήγαγε πρόσφατα δασμούς στα φορτία οινοπνευματωδών ποτών τον Οκτώβριο εν μέσω μια διαμάχης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα είναι οι σημαντικές αγορές για τις εξαγωγές της βιομηχανίας κονιάκ.

Τον περασμένο μήνα ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στις εισαγωγές κρασιού, κονιάκ και άλλων οινοπνευματωδών ποτών από την Ευρώπη ως απάντηση στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει δασμούς στο αμερικανικό ουίσκι και άλλα προϊόντα. Το σχέδιο της ΕΕ ήταν από μόνο του μία αντίδραση στις κυρώσεις του 25% που επέβαλλε ο Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Ερωτηθείς σχετικά με τον κίνδυνο επιπρόσθετων δασμών των ΗΠΑ στο κονιάκ, ο Οριγιόν δήλωσε ότι ο όμιλος έχει την εντύπωση ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο για την αποφυγή αυτού του σεναρίου, αλλά ότι πρέπει να παραμείνει συνετός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

