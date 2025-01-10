Σταθεροποίηση του όγκου και αύξηση της αξίας πωλήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2025, «βλέπουν» τα στελέχη των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με έρευνα τάσεων λιανεμπορίου και βιομηχανίας FMCG (ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών) του ΙΕΛΚΑ.

Η έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2024 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 150 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σούπερ μάρκετ και Προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων, Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κλπ. Τα αποτελέσματα καταγράφουν τις προσδοκίες από τα στελέχη του κλάδου για το πρώτο εξάμηνο 2025 οι οποίες συνοψίζονται σε:

Αύξηση της αξίας των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2025 (+0,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024

Σταθεροποίηση του όγκου πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2025 (+0,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024

Διατήρηση του επίπεδου του οικονομικού κλίματος σε θετικά επίπεδα, αλλά με προβληματισμό

Σταθεροποιητικές τάσεις για τις τιμές.

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, στην έρευνα καταγράφεται πλειοψηφικό ποσοστό ερωτηθέντων 48% οι οποίοι θεωρούν ότι η αξία των πωλήσεων του κλάδου θα αυξηθεί το επόμενο εξάμηνο, με ένα μικρό ποσοστό (23%) ερωτηθέντων να θεωρούν ότι θα παρουσιάσει μείωση. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση 0,8% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2024. Επίσης, τα στελέχη εκτιμούν σταθεροποίηση του όγκου πωλήσεων (+0,1%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πρακτικά καταγράφεται , σύμφωνα με την έρευνα, μία πρόβλεψη μείωσης της ανάπτυξης του κλάδου το 2025 σε χαμηλότερο ρυθμό.

Η αρνητική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2022-23 διατηρείται στην παρούσα μέτρηση. Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2024 μόλις το 23% θεωρούσε ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και η πλειοψηφία σε ποσοστό 41% ότι χειροτέρεψε, οι εκτιμήσεις των στελεχών είναι στα ίδια περίπου επίπεδα για την τελευταία διετία. Το οικονομικό κλίμα παρουσιάζει πιο πτωτική τάση, η οποία οφείλεται στο συνδυασμό των εκτιμήσεων των στελεχών (πωλήσεις, τιμές, οικονομικές συνθήκες). Συγκεκριμένα ο συνδυασμός των σταθερών πωλήσεων και της μη αύξησης των τιμών οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο δείκτης καταγράφεται στο 0,11, μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και οριακά θετικός.

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν, είναι η εκτίμηση της παρούσας οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 51% αναμένει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία της το 2023, ενώ 28% αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος, είτε δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα, είτε δεν αναμένουν μεταβολή. Πρακτικά 2 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένουν κάποια μικρή κερδοφορία το 2024, ενώ λίγο περισσότερες από 1 στις 12 αναμένει ζημίες. Σύμφωνα με την έρευνα, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των απόψεων των στελεχών απεικονίζουν ένα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (βιομηχανία και λιανεμπόριο) με χαμηλούς, σχεδόν οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης να αναμένονται για το εγγύς μέλλον, τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες του 2025.

