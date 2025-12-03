Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42% και διαμορφώνεται στα 1,1674 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 181,2800 γεν, στο 0,8770 με τη στερλίνα και στο 0,9335 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,32% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 155,3030 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο κατά 0,75% και διαμορφώνεται στα 1,3310 δολάρια.
- ΕΕ: Στη μαύρη λίστα των χωρών με υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η Ρωσία
- Η Ουγγαρία θα προσφύγει κατά της απόφασης της ΕΕ για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας
- Πηγές ΥΠΑΑΤ: Η συνολική ενίσχυση των αγροτών φέτος θα είναι υψηλότερη - Συνολικά θα φτάσει τα 3,7 δισ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.