Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,42% και διαμορφώνεται στα 1,1674 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 181,2800 γεν, στο 0,8770 με τη στερλίνα και στο 0,9335 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,32% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 155,3030 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο κατά 0,75% και διαμορφώνεται στα 1,3310 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

