Η ΕΕ προσθέτει τη Ρωσία στη μαύρη λίστα των χωρών με υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ και ένα έγγραφο που είδε το POLITICO.

Η παγκόσμια εποπτική αρχή Financial Action Task Force (FATF) ανέστειλε τη συμμετοχή της Ρωσίας ως μέλους μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, αλλά δεν κατάφερε να την προσθέσει στη μαύρη λίστα, παρά τις αποδείξεις που παρουσίασε η ουκρανική κυβέρνηση, λόγω της αντίθεσης των χωρών της ομάδας BRICS των αναδυόμενων οικονομιών, η οποία περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική.

Οι νομοθέτες της ΕΕ κάλεσαν επανειλημμένα την Ευρωπαίκή Επιτροπή να κάνει αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η FATF. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει την επανεξέταση έως το τέλος του 2025, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους για την αφαίρεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Γιβραλτάρ από τον κατάλογο νωρίτερα φέτος.

Το POLITICO είδε ένα προσχέδιο της απόφασης για τη Ρωσία, η οποία θα αποτελέσει παράρτημα του καταλόγου.

Σε άλλα εσωτερικά έγγραφα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η αξιολόγηση ήταν περίπλοκη λόγω της έλλειψης ανταλλαγής πληροφοριών με τη Μόσχα.

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει ένα ευρύ φάσμα κυρώσεων που περιορίζουν σημαντικά την πρόσβαση των ρωσικών εταιρειών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της ΕΕ. Η μαύρη λίστα καταρτίζεται την ώρα που η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ προσπαθεί να τερματίσει την αντίσταση του Βελγίου στη χρήση των εσόδων από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η κίνηση αυτή θα υποχρεώσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ενισχύσουν τη δέουσα επιμέλεια σε όλες τις συναλλαγές και θα αναγκάσει τις τράπεζες που δεν έχουν ήδη ενεργήσει να μειώσουν περαιτέρω τον κίνδυνο.

Η ΕΕ συνήθως ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις της FATF, αλλά από φέτος διαθέτει τη δική της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA). Η AMLA θα συμβάλει στη σύνταξη της μαύρης λίστας από τον Ιούλιο του 2027.

Ο ολλανδός υψηλόβαθμος αξιωματούχος Hennie Verbeek-Kusters, πρώην πρόεδρος του οργανισμού συνεργασίας χρηματοοικονομικών πληροφοριών Egmont Group, αναμένεται να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της AMLA μετά από μια θετική ακρόαση με νομοθέτες που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους της ΕΕ. Η ψηφοφορία για τον διορισμό του αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν τρίτο αξιωματούχο.

