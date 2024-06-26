Γ. Περιστέρης: Η κερδοφορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό 

Στο πρόσφατο mega deal για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετοχών του ομίλου.

Όπως είπε ο κ. Περιστέρης, το τελευταίο 12μηνο ήταν μια περίοδος πυκνών εξελίξεων για τον όμιλο, με πιο πρόσφατο γεγονός τη συμφωνία για την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Αναφέρθηκε στα οφέλη που προκύπτουν για τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από το deal, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως φεύγει από τον ισολογισμό δάνειο ύψους 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο των διαθεσίμων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο όμιλος φτάνει στο ποσό των 3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, τόνισε ότι ο καθαρός δανεισμός για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μηδενίζεται.

Αναφερόμενος στην κερδοφορία του ομίλου τόνισε ότι στόχος είναι να συνεχίσει να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό, ενώ προέβλεψε πως η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται να φτάσει πάνω από 700 εκατ. ευρώ το 2028.

"Στόχος μας είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μετεξελιχθεί σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο, με ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια υποδομών και παραχωρήσεων, όχι μόνο πια σε ελληνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κάνει το συγκεκριμένο άλμα προς το μέλλον ακριβώς τη στιγμή που αποκρυσταλλώνεται η ευκαιρία για νέες επενδύσεις σε υποδομές στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με υψηλές αποδόσεις" τόνισε ο επικεφαλής του ομίλου.

Σύμφωνα με τον κ. Περιστέρη, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον τομέα των υποδομών, έχοντας τοποθετηθεί ήδη στρατηγικά σε ένα κλάδο όπου έχει σαφέστατα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όπως τόνισε, πραγματοποιώντας ιδιωτικές επενδύσεις με πολλαπλασιαστική αξία για την εγχώρια οικονομία αντί της απλής ανάληψης δημοσίων έργων, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω σοβαρών κι ανταγωνιστικών προσφορών που διασφαλίζουν τόσο τα συμφέροντα των μετόχων της εταιρείας, όσο και ιδιαιτέρως ικανοποιητικούς όρους για το ελληνικό Δημόσιο, εισφέρει στα δημόσια ταμεία πάνω από 6 δισ. ευρώ σήμερα (Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα στο Ελληνικό, Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, Εγνατία Οδός, Αττική Οδός κ.α.), κάνοντας πράξη ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 10 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσει 20.000 νέες θέσεις εργασίας.

Νέα έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Περιστέρη, είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να μετεξελιχθεί σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο, με ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια υποδομών και παραχωρήσεων, όχι μόνο πια σε ελληνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Όπως εξήγησε ο όμιλος θα κοιτάξει προς τις "κοντινές" περιοχές, πχ. ΝΑ Ευρώπη οι οποίες έχουν μεγάλη ανάγκη βελτίωσης των υποδομών.

Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της πέραν των μεταφορικών κι ενεργειακών υποδομών, όπως στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, της διαχείρισης υδάτινων πόρων και των τεχνολογικών υποδομών.

Στην Κατασκευή, ο όμιλος είναι ο μεγαλύτερος και πλέον κερδοφόρος, με το υψηλότερο ανεκτέλεστο ύψους άνω των 5 δισ. ευρώ, σημείωσε ο κ. Περιστέρης, συμπληρώνοντας πως επί του συνολικού ανεκτέλεστου πάνω από 75% αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους), ενώ άνω του 55% αφορά σε έργα ιδίων επενδύσεων. Το ανεκτέλεστο μάλιστα αναμένεται να ενισχυθεί, καθώς προχωρά η συμβασιοποίηση έργων που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος (πχ. ΒΟΑΚ).

Επίσης, επεσήμανε πως κατασκευαστικός βραχίονας, η ΤΕΡΝΑ, το 2023, σημείωσε νέο ετήσιο υψηλό στον τομέα της κατασκευής, έχοντας καταφέρει να υπερδιπλασιάσει τα έσοδα του εντός των τελευταίων 2 ετών, ενδεικτικό της ικανότητας του να αναλαμβάνει και να εκτελεί τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στη χώρα.

Παράλληλα ο κ. Περιστέρης αναφέρθηκε και στη σημαντική προτίμηση που απολαμβάνει η ΤΕΡΝΑ ως κατασκευαστής μεγάλων ιδιωτικών έργων. Πάνω από 1 δισ. ευρώ του ανεκτέλεστου της Κατασκευής, δηλαδή το 20% του συνολικού ανεκτέλεστου του Ομίλου, αφορά σε μεγάλα και εμβληματικά ιδιωτικά έργα, όπως ενδεικτικά το THE GRID, το νέο Κτήριο Γραφείων της PWC, το Κτήριο Γραφείων στο οικόπεδο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι, το Four Seasons Hotel Mykonos, το One&Only Aesthesis Γλυφάδα, το Hub26 στη Θεσσαλονίκη, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ο Πύργος Πειραιά, και το Microsoft Data Center στα Σπάτα.

Υπερδιπλασιάστηκε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

"Προτεραιότητα είναι η πρόοδος μας να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την ελληνική περιφέρεια, τους ανθρώπους μας, για όλη την ελληνική κοινωνία" τόνισε ο κ. Περιστέρης και συνέχισε λέγοντας ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο μόνο για το 2023 ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο δηλαδή από τα 5,1 εκατ. ευρώ που ήταν το 2022.

"Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, στηρίζουμε τη νέα γενιά, συνεισφέρουμε στη φροντίδα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και ενδυναμώνουμε την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, δηλώνοντας παράλληλα πάντα «παρών» στην αντιμετώπιση κρίσεων, φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο καταστροφικός κυκλώνας Ντάνιελ στη Θεσσαλία, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδεικνύοντας ταχύτατα αντανακλαστικά έσπευσε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, διαθέτοντας προσωπικό και πάνω από 250 μηχανήματα από τα γειτνιάζοντα εργοτάξια της ΤΕΡΝΑ στην ευρύτερη περιοχή" κατέληξε

Επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή

Σημειώνεται πως η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε μεταξύ άλλων την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.