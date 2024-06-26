Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή (Τετάρτη) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.400 μονάδων. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τράπεζες και κυρίως Εθνική και Eurobak, ενώ πιέστηκαν Motor Oil και Μυτιληναίος, λόγω της αποκοπής μερίσματος. Με υψηλά κέρδη έκλεισαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.406,24 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,97%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.399,55 μονάδες (-1,44%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 166,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.851.913 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+2,97%), της Τιτάν (+2,07%),της ΓΕΚ ΤΡΝΑ (+0,85%), και των ΕΛΠΕ (+0,51%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-5,25%), της Μυτιληναίος (-3,42%), της Εθνικής (-2,46%), της Eurobank (-2,02%), του ΔΑΑ (-1,90%) και της Jumbo (-1,85%).

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται από σήμερα οι μετοχές της Motor Oil (1,40 ευρώ), της Mytilineos (-1,50 ευρώ).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.027.479 και 9.709.010 μετοχές, αντιστοίχως

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 30,52 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 27,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 70 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler +9,88% και Εκτέρ +3,52%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Intercontinental International -25,44% και ΣΙΔΜΑ -8,26%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,5500 +2,07%

ALPHA BANK: 1,4660 -0,54%

AEGEAN AIRLINES: 11,0200 αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,8000 +0,35%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7000 +0,85%

ΔΑΑ:7,8280 -1,90%

ΔΕΗ: 11,0000 -1,61%

COCA COLA HBC:32,3600 -0,12%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 -0,61%

ΕΛΠΕ: 7,9400 +0,51%

ELVALHALCOR: 1,7700 -0,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6280 -2,46%

ΕΥΔΑΠ: 5,5400 -0,18%

EUROBANK: 2,0850 -2,02%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 -0,45%

MOTOR OIL: 23,8400 -5,25%

JUMBO: 26,5000 -1,85%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,0000 -3,42%

ΟΛΠ:25,4000 -0,20%

ΟΠΑΠ: 14,9000 +2,97%

ΟΤΕ: 13,7300 -0,44%

AUTOHELLAS:11,3000 -0,88%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,3500 -0,71%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,3800 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

