Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των πολιτών να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση των παραλιών, όπως αποτυπώνεται και στις καταγγελίες για αυθαιρεσίες που έχουν υποβάλλει μέσω της εφαρμογής ΜyCoast. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 52.000 πολίτες έχουν «κατεβάσει» την εφαρμογή στα κινητά τους, ενώ οι καταγγελίες έχουν φθάσει στις 8.911.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα (18-24/6) έχουν υποβληθεί 2.640 καταγγελίες σημειώνοντας αύξηση περίπου 50% από τον αριθμό καταγγελιών της προηγούμενης εβδομάδας, με περίπου τα 2/3 από αυτές μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (1.731 καταγγελίες), σε όλη την Ελλάδα.



Από το σύνολο των καταγγελιών, η πλειονότητά τους είναι ανώνυμες (8.096) ενώ οι δημοφιλέστερες αιτίες καταγγελίας είναι:

η αυθαίρετη κατάληψη έκτασης (6.065),

η παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης (1.091),

η αλλοίωση μορφολογίας της ακτής (688).

Οι περιοχές της Ελλάδας οι οποίες συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών είναι οι εξής:

Χαλκιδική (1.404),

Πρέβεζα (967),

Ανατολική Αττική (900),

Δωδεκανήσου (766),

Κυκλάδες (680).

Τονίζεται πως πολλές από τις καταγγελίες αφορούν στις ίδιες παραλίες σε διάφορες περιοχές της χώρας.



Η διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι να συγκεντρώνονται σε ημερήσια βάση οι καταγγελίες μέσω της εφαρμογής, να ομαδοποιούνται ανά περιοχή και ανά παραλία, να προτεραιοποιούνται με βάση τη σοβαρότητα και την έκταση της παράβασης και στη συνέχεια να παρεμβαίνουν με απροειδοποίητους επιτόπιους ελέγχους, όπου χρειάζεται. Ήδη τέτοιοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρήσεις στην Ρόδο, την Λίμνη Ζηρού νομό Πρεβέζης, το Μεσολόγγι, την Χαλκιδική αλλά και σε όλη τη χώρα.



Υπενθυμίζεται τέλος, πως με βάση τον νόμο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχουν προβλεφθεί και εφαρμόζονται τέσσερις τρόποι ελέγχου των παραλιών που περιλαμβάνουν τη χρήση drones, τη λήψη δορυφορικών εικόνων, τη συμβολή των πολιτών μέσω της δωρεάν ψηφιακής εφαρμογής MyCoast και τα μικτά κλιμάκια ελεγκτών. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αυξανόμενο ρυθμό τις επόμενες ημέρες σε όλη την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.