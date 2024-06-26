e- ΕΦΚΑ: Ολοκληρώνεται ο κύκλος επανυπολογισμού των συντάξεων

Προς ολοκλήρωση οδεύει ο κύκλος επανυπολογισμού των συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Τον Ιούνιο του 2024 καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά ορθού επανυπολογισμού σε 7.002 συνταξιούχους του τέως ΤΑΠ-ΟΤΕ με ποσό που κατά μέσο όρο ανέρχεται στα 607 ευρώ.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η καταβολή αναδρομικών επανυπολογισμού για ένα μέρος αυτής της κατηγορίας, το οποίο θα ελεγχθεί από τον τέως Φορέα με φυσικό φάκελο.

Επίσης, σε στάδιο ελέγχου βρίσκεται ο ορθός επανυπολογισμός των συντάξεων της τέως ΤΣΠ-ΕΤΕ και δρομολογείται η πληρωμή μέρους του συνόλου των συνταξιούχων τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Επιπλέον, τον περασμένο χρονικό διάστημα καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά στις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων:

Το Νοέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε η διόρθωση του τακτικού υπολογισμού για το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων πρώην εργαζομένων στην τέως Ολυμπιακή Αεροπορία, οι οποίοι ανάλογα με την ειδικότητά τους κατέβαλαν επιπλέον εισφορές.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, το Μάρτιο του 2024 καταβλήθηκαν τα αναδρομικά ποσά του ορθού επανυπολογισμού. Εκκρεμεί καταβολή αναδρομικών επανυπολογισμού για ένα μέρος αυτής της κατηγορίας που παρουσιάζει ιδιαιτερότητες.

Τον Απρίλιο του 2024 καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά, κατόπιν ορθού επανυπολογισμού για τους συνταξιούχους του τέως ΗΣΑΠ.

Το Μάιο του 2024 έγινε καταβολή των αναδρομικών ποσών ορθού επανυπολογισμού συνταξιούχων τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ και τον Ιούνιο του 2024 για τους συνταξιούχους του τέως ΤΑΠΙΛΤ.

Σημειώνεται ότι για τους συνταξιούχους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά ορθού επανυπολογισμού τον Απρίλιο του 2024 και τον Μάιο του 2024, για το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο κατέβαλαν υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

