Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, όταν η Ρωσία επιτέθηκε σε βασικές υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ουκρανία, σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για την ταχύτητα πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων, σύμφωνα με το Reuters.

Στις 19:00, το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς TTF για τον επόμενο μήνα, σημειώνει άνοδο 2,88%, διαπραγματευόμενο στα 33,14 ευρώ.

Η άνοδος της Πέμπτης πιθανότατα υποστηρίχθηκε από την είδηση της ρωσικής επίθεσης σε σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου στην ανατολική Ουκρανία, ο οποίος είναι σημαντικός για την αποθήκευση φυσικού αερίου για τη χειμερινή περίοδο θέρμανσης, σύμφωνα με έναν αναλυτή.

Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση φυσικού αερίου της Ουκρανίας από τις γειτονικές χώρες κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να θέσει σε κίνδυνο την πλήρωση των αποθεμάτων τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Ευρώπη, πρόσθεσε ο αναλυτής.

Η έλλειψη συγκεκριμένης προόδου στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία είναι πιθανό να συνεχίσει να στηρίζει τις αγορές ενέργειας, ανέφεραν αναλυτές της Engie's EnergyScan σε πρωινή σημείωση.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ ήταν στο 74,49%, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Αν και αυτό δεν αποτελεί ανησυχητικό επίπεδο, εξακολουθεί να είναι 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της δεκαετίας (2015-2024) και 16 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το επίπεδο του περασμένου έτους την ίδια περίοδο, ανέφερε ο αναλυτής Ole Hvalbye της τράπεζας SEB σε σημείωμά του.

