Λευκός Οίκος: ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο. Βασικοί όροι περιλαμβάνουν την κατάργηση των δασμών της ΕΕ σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ώστε να αποφευχθούν οι τιμωρητικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

Διαβάστε αναλυτικά την κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ εδώ (αγγλικά)

Η κοινή δήλωση «περιγράφει λεπτομερώς το νέο δασμολογικό καθεστώς των ΗΠΑ έναντι της ΕΕ, με σαφή μέγιστο, ολοκληρωμένο δασμολογικό συντελεστή 15% για τη συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών τομέων όπως τα αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι ημιαγωγοί και η ξυλεία».

Η ΕΕ θα παρέχει «προτιμησιακή μεταχείριση» στα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι ΗΠΑ προτίθενται να διασφαλίσουν ότι οι δασμός που εφαρμόζεται σε προϊόντα της ΕΕ (φαρμακευτικά, ημιαγωγοί, ξυλεία), δεν υπερβαίνει το 15%.

🆕 Our joint statement on the 🇪🇺🇺🇸 trade framework is agreed and published - https://t.co/y0DXSyXbsW - after intensive, constructive engagement.



A strong first step delivering stability, predictability - and opportunity.



Relief is coming to many sectors, incl. the car industry. pic.twitter.com/N7DXJq8Mji — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) August 21, 2025

Το κείμενο της κοινής δήλωσης επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ να «προμηθεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), πετρέλαιο και προϊόντα πυρηνικής ενέργειας από τις ΗΠΑ» αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028, ενώ άλλα 40 δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να δαπανηθούν σε ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ για κέντρα δεδομένων.

Αμυντικός εξοπλισμός

Η Ένωση αναλαμβάνει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. «Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζει μια κοινή στρατηγική προτεραιότητα για την εμβάθυνση της διατλαντικής αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι εξοπλισμένοι με τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες διαθέσιμες αμυντικές τεχνολογίες» τονίζεται.

Αυτοκίνητα

Ξεκαθαρίζεται ότι «όσον αφορά τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, το ανώτατο όριο δασμών των ΗΠΑ ύψους 15% θα εφαρμοστεί παράλληλα με την έναρξη των διαδικασιών μείωσης των δασμών από την ΕΕ σε σχέση με τα αμερικανικά προϊόντα».

Σημαντικό για τις αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ είναι ότι ο νέος δασμός 15% θα εφαρμοστεί επίσης αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

«Πιστεύω ότι αυτά είναι ευπρόσδεκτα νέα για την αυτοκινητοβιομηχανία μας, η οποία έχανε πολλά χρήματα τους τελευταίους μήνες» σημείωσε αντιπρόεδρος της ΕΕ και επίτροπος Ενέργειας, Μάρος Σέφκοβιτς.



Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η δασμολογική ελάφρυνση για τις αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ αναμένεται να έρθει «ελπίζουμε σε εβδομάδες».

Πλήγμα για τους Ευρωπαίους οινοπαραγωγούς

Εντούτοις, δεν υπήρξε καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς σε μπίρες, κρασί και οινοπνευματώδη ποτά, διευκρίνισε ο Σέφκοβιτς. Παράλληλα, ο ψηφιακός τομέας έμεινε εκτός των τρεχουσών εμπορικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Η μη συμπερίληψη των αλκοολούχων στη συμφωνία, παρά τις πιέσεις των μεγαλύτερων οινοπαραγωγών της Ευρώπης στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αποτελεί βαρύ πλήγμα.

Ο Σλοβάκος αξιωματούχος δήλωσε για το θέμα του οίνου και των υπόλοπων αλκοολούχων ότι «δεν είναι κλειστές οι πόρτες για πάντα με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών». Δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολο, ξεκαθάρισε.

«Εναλλακτική λύση ο εμπορικός πόλεμος»

Για ένα ισχυρό πρώτο βήμα που προσφέρει σταθερότητα, προβλεψιμότητα - και ευκαιρίες, έκανε λόγο ο Μάρος Σέβκοβιτς. Η ανακούφιση έρχεται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, τονίζει.

«Η εναλλακτική λύση, ένας εμπορικός πόλεμος με πανάκριβους δασμούς και πολιτική κλιμάκωση, δεν βοηθάει κανέναν. Βλάπτει τις θέσεις εργασίας. Βλάπτει την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις τόσο σε ΕΕ όσο και σε ΗΠΑ. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό, καθώς σχεδόν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πολλών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα κινδύνευαν» προειδοποίησε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.