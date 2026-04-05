Πιερρακάκης: «Θα επεκτείνουμε τα στοχευμένα μέτρα στήριξης, εφόσον χρειαστεί»

«Όσο διαρκεί η κρίση, θα στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και τους αγρότες απροστάτευτους απέναντι σε μια διεθνή καταιγίδα», επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης αναφορικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στη Real News, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η χώρα δεν μπαίνει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ως μέρος του προβλήματος. Δεν είναι πια ο αδύναμος κρίκος. Είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Ολόκληρη η συνέντευξη Πιερρακάκη

ΕΡ: Οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή δοκιμάζουν ξανά τις αντοχές των οικονομιών. Πόσο θωρακισμένη είναι η ελληνική οικονομία απέναντι σε αυτές τις πιέσεις; Βλέπετε κίνδυνο ύφεσης και ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να τον πυροδοτήσουν;



ΑΠ: Η κρίση στη Μέση Ανατολή διαμορφώνει ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια ούτε τη διάρκεια ,ούτε το εύρος των επιπτώσεων, ιδιαίτερα αν υπάρξουν παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές και στις θαλάσσιες μεταφορές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο κίνδυνος επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας είναι υπαρκτός και αναπόφευκτα θα επηρεάσει και την Ευρώπη.

Η μεγάλη διαφορά, όμως, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι πως σήμερα η χώρα δεν μπαίνει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ως μέρος του προβλήματος. Δεν είναι πια ο αδύναμος κρίκος. Είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ανάπτυξη περίπου 2,1% το 2025, όταν πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες κινούνται κοντά στο 1% ή και χαμηλότερα. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα σημαντικό μαξιλάρι ασφαλείας απέναντι σε ένα διεθνές σοκ.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η ανάπτυξη δεν στηρίζεται σε έναν μόνο τομέα, αλλά σε πολλαπλές πηγές: στις επενδύσεις, στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στον τουρισμό, στις εξαγωγές υπηρεσιών, στη βιομηχανία, αλλά και στη συνεχή βελτίωση της απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία σήμερα είναι πιο εξωστρεφής και πιο ανθεκτική σε εξωτερικούς κραδασμούς. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει και αυτή την κρίση.



EΡ: Έχετε δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες. Υπάρχουν σήμερα οι δημοσιονομικές εφεδρείες για ένα πιθανό νέο κύμα μέτρων; Από ποιους παράγοντες θα εξαρτηθεί η ενεργοποίησή τους;

Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, αλλά δεν είναι ανεξάντλητος. Σε αυτή τη φάση διαθέσαμε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι το τέλος των παρεμβάσεων, είναι η αρχή. Όσο διαρκεί η κρίση, θα στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και τους αγρότες απροστάτευτους απέναντι σε μια διεθνή καταιγίδα.

Τα μέτρα είναι στοχευμένα και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα οι παρεμβάσεις να έχουν διάρκεια, να στηρίζουν αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και ταυτόχρονα να προστατεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Εφόσον χρειαστεί , τα υφιστάμενα μέτρα - η επιδότηση του ντίζελ στην αντλία, το Fuel Pass, η επιστροφή του 15% στην αξία των λιπασμάτων - θα επεκταθούν χρονικά, ώστε να στηριχθούν τα εισοδήματα και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας.

Αν η κρίση παραταθεί και οι πιέσεις στην ενέργεια ενταθούν, τότε προφανώς θα χρειαστούν και νέες πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, γιατί στο τέλος της ημέρας η οικονομική πολιτική έχει νόημα μόνο όταν κρατά όρθια την κοινωνία.



ΕΡ:Τι είδους παρεμβάσεις εξετάζετε για τη στήριξη των πιο ευάλωτων στο πεδίο της ενέργειας και για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ;



ΑΠ: Η πολιτική μας για τη στήριξη των πιο ευάλωτων περιλαμβάνει ένα πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύει τόσο στη μείωση του κόστους όσο και στην αύξηση του εισοδήματος.

Ήδη, η επιδότηση του ντίζελ και η ενίσχυση στα λιπάσματα έχουν ως στόχο να περιοριστεί το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων ενώ η κάρτα καυσίμων στηρίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Ταυτόχρονα, η πιο ουσιαστική και μόνιμη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόσαμε από την πρώτη ημέρα του 2026, η οποία μειώνει φόρους και αυξάνει το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.



ΕΡ: Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν προχωράτε σε πιο δυναμικές παρεμβάσεις, όπως η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Γιατί στην Ελλάδα παραμένει ένα δύσκολο ή δημοσιονομικά επικίνδυνο μέτρο, ενώ η Ισπανία, η Αυστρία, ακόμη και η Αυστραλία κάνουν μειώσεις στον ΕΦΚ ή στον ΦΠΑ;



ΑΠ: Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται αν η ελάφρυνση θα έρθει με μείωση φόρου, με επιδότηση ή με επιστροφή. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα στην τσέπη τους.

Αν δούμε το παράδειγμα της Ισπανίας, που συχνά επικαλείται η αντιπολίτευση, η ίδια η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η ελάφρυνση είναι περίπου 30 λεπτά στη βενζίνη και 23 λεπτά στο ντίζελ. Με τα μέτρα που εφαρμόζουμε εμείς, η ελάφρυνση είναι περίπου 20 λεπτά οριζόντια στο ντίζελ και έως 36 λεπτά στη βενζίνη, με εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν περίπου τρεις στους τέσσερις κατόχους οχημάτων. Άρα, στην πράξη, το όφελος για τον πολίτη είναι αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο.

Ακούω συχνά την αντιπολίτευση να ζητά μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, χωρίς όμως να αναφέρει ότι ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης η Ελλάδα βρίσκεται κάτω ή κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακούω επίσης ότι το κράτος έχει υπερέσοδα από τον ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών. Η πραγματικότητα είναι ότι από την αύξηση των τιμών προκύπτουν περίπου 8 έως 10 λεπτά επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ ανά λίτρο, όμως με τα μέτρα στήριξης επιστρέφονται στους πολίτες περίπου 20 λεπτά στο ντίζελ και έως 30–35 λεπτά στη βενζίνη. Δηλαδή, στην πράξη, το κράτος επιστρέφει πολλαπλάσια.



ΕΡ: Η αντιπολίτευση προτείνει επίσης την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι αυξήσεις μισθών λόγω πληθωρισμού να μην οδηγούν σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Πόσο εφικτή είναι μια τέτοια μεταρρύθμιση για την Ελλάδα και ποιο θα ήταν το δημοσιονομικό της κόστος;



ΑΠ: Η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι εμείς μιλάμε με πράξεις και εκείνοι με συνθήματα. Η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας που προτείνουν θα κόστιζε 400 εκατομμύρια ευρώ. Η φορολογική μεταρρύθμιση που εμείς εφαρμόσαμε από την πρώτη του έτους κοστίζει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τετραπλάσια ελάφρυνση για τους πολίτες.

Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό: τι βοηθά πραγματικά την κοινωνία; Μια οριζόντια αλλαγή για όλους ή στοχευμένες πολιτικές που μηδενίζουν τον φόρο για τους νέους, μηδενίζουν τον φόρο για τις πολύτεκνες οικογένειες, τον μειώνουν σημαντικά για τις οικογένειες με παιδιά, καταργούν σταδιακά την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων αλλά και τον ΕΝΦΙΑ σε περίπου 13.000 οικισμούς;

ΕΡ:Σε ακόμη μία κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται ότι καθυστερεί να λάβει αποφάσεις για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων. Με την ιδιότητά σας και ως προέδρου του Eurogroup, θεωρείτε δίκαιη αυτή την κριτική; Θα έπρεπε να έχει ήδη ενεργοποιηθεί μια ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια;



Το Eurogroup και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ήδη δώσει τις πρώτες κατευθύνσεις, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα, να κατευθύνονται κυρίως προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματικά ανάγκη και ταυτόχρονα να μην θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και αυτό γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση.

Από τη μία πλευρά, η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ενέργεια και στο εμπόριο δημιουργούν πιέσεις στις οικονομίες και στο εισόδημα των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η στήριξη των οικονομιών θα συμβαδίζει με τη δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε μια ενεργειακή ή γεωπολιτική κρίση να μη μετατραπεί σε δημοσιονομική κρίση.

Η Ευρώπη έχει αποδείξει πάντως ότι, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, μπορεί να λαμβάνει κοινές και ουσιαστικές αποφάσεις. Αν η κρίση βαθύνει ή παραταθεί, είναι πολύ πιθανό να δούμε νέες κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των οικονομιών και των πολιτών.



ΕΡ: Η νέα δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφερε την κυβέρνηση σε πολύ δύσκολη θέση. Πόσο σας κοστίζει πολιτικά;

ΑΠ: Πρέπει πρώτα να δούμε τη δικογραφία, να διαβάσουμε προσεκτικά τι ακριβώς περιγράφεται και τι αποδίδεται στον καθένα. Σε κάθε περίπτωση , είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο ο Πρωθυπουργός έδειξε άμεσα αντανακλαστικά, κάνοντας διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Ειδικά η ανάληψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τον πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διορθώσει τα κακώς κείμενα, να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό και να επιβάλλει τη διαφάνεια στον πρωτογενή τομέα

Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γεννήθηκε σήμερα. Είναι ένα αρνητικό κατάλοιπο του παρελθόντος, μια παθογένεια που χτίστηκε επί χρόνια. Αργήσαμε να το θεραπεύσουμε; Αργήσαμε. Όμως το κρίσιμο είναι ότι το αντιμετωπίζουμε και το αλλάζουμε στην πράξη.

Μέσω της ΑΑΔΕ προχωρά η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Όσο περισσότερες διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά, με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοματοποιημένους ελέγχους, τόσο λιγότερος χώρος υπάρχει για εξυπηρετήσεις και «σκιές». Η ψηφιοποίηση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της διαφθοράς.

Αυτό είναι και το βασικό συμπέρασμα από αυτή την υπόθεση. Αυτό πρέπει να γίνει ο κανόνας στη λειτουργία του Δημοσίου. Καμία συναλλαγή χωρίς ηλεκτρονικό ίχνος, καμία διαδικασία που να εξαρτάται από πρόσωπα, κανένα περιθώριο για εξαρτήσεις και παρεμβάσεις.



ΕΡ: Θα πάτε σε πρόωρες εκλογές; Τις τελευταίες ημέρες έχει φουντώσει η σεναριολογία ότι πολύ σύντομα θα στηθούν οι κάλπες.



ΑΠ: Η κυβέρνηση έχει ισχυρή λαϊκή εντολή, σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί.

Η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων και μεγάλων οικονομικών προκλήσεων. Σε τέτοιες συνθήκες, αυτά που χρειάζονται είναι σοβαρότητα, συνέχεια πολιτικής, μεταρρυθμίσεις και δουλειά, όχι εκλογολογία και σενάρια.

Ακούω συχνά την άποψη ότι οι κυβερνήσεις κάνουν εκλογές για να αποφύγουν τα δύσκολα. Στη ΝΔ πιστεύουμε το ακριβώς αντίθετο. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να διαχειρίζονται τα δύσκολα. Αυτή είναι η ευθύνη μας και αυτή την ευθύνη θα την τιμήσουμε.







Πηγή: skai.gr

