Ο όμιλος Fourlis δημοσίευσε για 15η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας για το οικονομικό έτος 2023. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, το 2023 ήταν ένα έτος σημαντικών πρωτοβουλιών και επιδόσεων για τον όμιλο, που αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση και τη δέσμευσή του σε μια στρατηγική ανάπτυξης που ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο όμιλος παραμένει αφοσιωμένος στην υποστήριξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Το 2023, διέθεσε άνω των Euro 550.000 σε κοινωνικές δράσεις, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κυρίως των παιδιών, αλλά και πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 100 εργαζομένων υλοποιήθηκαν, επίσης, 11 δράσεις εταιρικού εθελοντισμού για τη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, υιοθετήθηκαν πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, επιτυγχάνοντας μείωση των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1) t CO2e κατά 25,72% και κατά 0,59% των έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 2) t CO2e, σε σύγκριση με το 2022. Επιπλέον, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ανήλθε σε 1.855,8 MWh.

Οι άνθρωποι του ομίλου Fourlis αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας του. Το 2023, ο όμιλος εστίασε στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, με τον μέσο όρο της δια ζώσης εκπαίδευσης των γυναικών να αυξάνεται κατά 26,58%, ενώ των αντρών κατά 4,59%, αλλά και στην υγεία και ευεξία τους, μέσω του προγράμματος «ΕΥ ΖΗΝ» με δράσεις που εκτείνονται στους τομείς της υγείας και πρόληψης, της ψυχικής υγείας, της άθλησης και της διατροφής. Ιδιαίτερη βαρύτητα συνέχισε να δίνει στη Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη με σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και δράσεις γυναικείας ενδυνάμωσης.

Η Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ανέφερε: «Εδώ και 75 χρόνια ο όμιλος Fourlis παραμένει πιστός στις αξίες του, οι οποίες καθοδηγούν κάθε ενέργεια και απόφαση, διαμορφώνοντας το όραμά του για τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας για όλους και κάνοντας πραγματικότητα μια χαρούμενη και βιώσιμη ζωή γεμάτη ικανοποίηση για κάθε άνθρωπο και κοινωνία. Με γερά θεμέλια, πλούσιες εταιρικές αξίες, τον άνθρωπο στον πυρήνα και τον καταναλωτή στις προτεραιότητές του, ο όμιλος παραμένει ακέραιος, αποτελεσματικός, με διαφάνεια, ήθος και ειλικρίνεια στις σχέσεις του, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία αξίας για όλους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.