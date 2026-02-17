Το πραγματικό κόστος ενός νέου σπιτιού και πώς μπορείς να το μειώσεις έξυπνα

Η αγορά κατοικίας αποτελεί για τα περισσότερα νοικοκυριά τη μεγαλύτερη οικονομική απόφαση ζωής. Το συνολικό κόστος, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αξία του ακινήτου ή στη μηνιαία δόση του στεγαστικού δανείου. Αντίθετα, μια σειρά από πρόσθετα έξοδα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς και επηρεάζουν ουσιαστικά τον συνολικό οικονομικό σχεδιασμό.

Πέρα από την τιμή αγοράς

Μετά την εκταμίευση του στεγαστικού, οι νέοι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με κόστη που συχνά υποτιμώνται στον αρχικό προγραμματισμό. Ο βασικός εξοπλισμός του σπιτιού και οι τεχνικές ανάγκες αποτελούν ένα σημαντικό πρόσθετο οικονομικό βάρος, το οποίο συνήθως δεν υπολογίζεται αρχικά στα έξοδα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το κόστος εξοπλισμού μιας κατοικίας μπορεί να ανέλθει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Η απουσία πρόβλεψης σε αυτό το στάδιο συχνά οδηγεί είτε σε πίεση ρευστότητας είτε σε επιλογές που δεν είναι οικονομικά αποδοτικές σε βάθος χρόνου.

Η σημασία της σωστής προετοιμασίας

Ο οικονομικός σχεδιασμός ενός στεγαστικού δανείου δεν αφορά αποκλειστικά το επιτόκιο ή τη διάρκεια αποπληρωμής. Περιλαμβάνει την αποτίμηση των συνολικών αναγκών πριν και μετά την αγορά, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης κάθε διαθέσιμου εργαλείου εξοικονόμησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προέγκριση στεγαστικού δανείου λειτουργεί ως κρίσιμο σημείο αναφοράς. Παρέχει σαφή εικόνα των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και επιτρέπει πιο ρεαλιστικές αποφάσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο υπερδέσμευσης.

Ο ρόλος της διαμεσολάβησης στα στεγαστικά

Η σύγκριση τραπεζικών προτάσεων αποτελεί για πολλούς δανειολήπτες μια σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Διαφορετικά επιτόκια, όροι και προϋποθέσεις καθιστούν δύσκολη την αντικειμενική αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών.

Η IMS FC, ο μεγαλύτερος Μεσίτης Πιστώσεων στην Ελλάδα, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στεγαστικών δανείων, έχοντας λάβει επίσημη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσω της αξιολόγησης πολλαπλών τραπεζικών λύσεων, υποστηρίζει τον δανειολήπτη στην επιλογή της πρότασης που ανταποκρίνεται καλύτερα στο οικονομικό του προφίλ. Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο αυξημένων συνολικών εξόδων.

Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης

Πέρα από τη σωστή επιλογή δανείου, η μείωση του συνολικού κόστους μπορεί να επιτευχθεί και μέσω στοχευμένων αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι υποβάλουν αίτηση στεγαστικού δανείου μέσω της IMS από 19/1/2026 έως 30/4/2026 μπορούν να αξιοποιήσουν έκπτωση 20% σε αγορές από τα καταστήματα ΠΛΑΙΣΙΟ και ΙΚΕΑ.

Η έκπτωση στο ΠΛΑΙΣΙΟ αφορά κατηγορίες όπως οικιακές συσκευές, κλιματιστικά και τηλεοράσεις, ενώ στην ΙΚΕΑ ενώ στην ΙΚΕΑ iισχύει για έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού, με εξαίρεση τις κουζίνες. Το χρονικό περιθώριο των έξι μηνών από την εκταμίευση επιτρέπει έγκαιρο προγραμματισμό και αποφυγή βεβιασμένων αποφάσεων.

Η προσφορά υπόκειται σε πρόσθετους όρους & προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται στη σχετική σελίδα της IMS www.stegastikodaneio.gr

Ολοκληρωμένη εικόνα, καλύτερες αποφάσεις

Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος κατοικίας αυξάνεται και οι οικονομικές αντοχές δοκιμάζονται, η συνολική εικόνα των εξόδων αποδεικνύεται πιο καθοριστική από μεμονωμένες επιλογές. Ο ρεαλιστικός σχεδιασμός και η αξιοποίηση εξειδικευμένης διαμεσολάβησης συμβάλλουν σε αποφάσεις που βασίζονται σε μεγαλύτερη σταθερότητα και βιώσιμες επιλογές με καλύτερο έλεγχο του κόστους.

